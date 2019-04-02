Mart seçimleri onlarla hatırlanacak

SEÇİM sürecinde yaşanan diyaloglar, ilginç anlar ve çarpıcı sonuçlar. 31 Mart seçimlerinin unutulmazları arasında yer alan olay ve sonuçlardan birkaçı:



EYNESİL’DE RABİA NAZ TEPKİSİ: Seçimden bir süre önce Giresun’un Eynesil ilçesinde intihar ettiği öne sürülen 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın bir aracın çarpması sonucu öldüğü öne sürüldü. Çarpan kişinin ise AKP’li belediye başkanının yeğeni olduğu ve olayın başkanın girişimiyle ört bas edildiği de iddialar arasındaydı. Seçimde üçüncü kez başkanlığa hazırlanan AKP’li Coşkun Somuncuoğlu kaybetti. CHP’li Ahmet Latif yüzde 57’ye yakın oy oranıyla seçimi kazandı.



ÖKÜZ BENZETMESİNİN SONUCA ETKİSİ: Antep’te halka ‘öküz’ benzetmesi yapılan trende bulunan ve skandal sözler sonrası güldüğü duyulan AKP adayı Fatma Şahin seçimi kazandı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin’den Gaziray test sürüşü sırasında



“ŞEYİN TRENE BAKTIĞI GİBİ”: Gaziray’ın test sürüşü sırasında AKP’li vekil Ahmet Uzer’in yurttaşlar için ‘Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar’ dediği Antep’te seçimi AKP’li Fatma Şahin kazandı.



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“KUDÜS’Ü KAYBEDERİZ” TEHDİDİ İŞE YARAMADI: “Esenyurt’u kaybedersek Kudüs’ü kaybederiz, İslam’ı kaybederiz, Mekke’yi kaybederiz” diyen AKP’li Ali Murat Alatepe , Esenyurt’u kaybetti. CHP’nin adayı Kemal Deniz Bozkurt yüzde 51,52 oy oranıyla Esenyurt’u kazandı.



ERDOĞAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ: Muğla Milas’ta CHP’den ayrılarak AKP’ye geçen ve belediye başkan adayı olan Barış Saylak seçimi kaybetti. Saylak, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi sırasında çekilen görüntüleriyle gündem olmuş, Erdoğan’ın elini öpeceğini söylemişti.



TEK BAĞIMSIZ BAŞKAN: Bağımsız adayın kazandığı tek il Kırklareli oldu. CHP’den ayrılan Mehmet Siyam Kesimoğlu, oyların yüzde 37,53’ünü alarak seçimden galip ayrıldı.



MOBBİNGE KARŞI ADAY OLDU KAZANDI: Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kendisine Mobbing uyguladığını söylediği belediye başkanına karşı bağımsız aday olan Zekiye Tekin rakibine fark atarak seçimi kazandı. Tekin yüzde 40.83 oy alırken, AKP adayı yüzde 26.07 oyda kaldı.



93 YAŞINDA PES ETMEDİ: Kilis’in Güvendik köyünde muhtarlık yapan, “Türkiye’nin en yaşlı muhtarı” unvanına sahip 93 yaşındaki Ali Hamurlu yeniden seçildi.



81 İLDEN 4’ÜNDE KADIN BAŞKAN: Aydın’da CHP’li Özlem Çerçioğlu, Van’da HDP’li Bedia Özgökçe Ertan, Siirt’te HDP’li Berivan Helen Işık, Antep’te AKP’li Fatma Şahin başkanlık koltuğuna oturdu.