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04.04.2019
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Marta Amati’nin hayatını anlatan sergi İzmir’de

İzmir’in müzik tarihi çalışmalarında kendisine özel bir yer ayrılan Madam Marta Amati’nin hayatını anlatan sergi, 9 ve 10 Nisan 2019 günleri saat 14.00- 18.00 saatleri arasında Beth-İsrael Sinagogu’nda ziyaret edilebilecek.

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Keman virtüözü Madam Marta Amati’nin hayatı Rita Ender’in araştırması ve Berge Arabian’ın fotoğraflarıyla Beth Israel Sinagogu’nda İzmirliler ile buluşacak.

İzmir Konservatuarı’nın kurucuları arasında bulunan, yıllar boyunca Beth-İsrael Sinagogu’nda gerçekleşen her düğünde keman çalmış olan virtüöz Madam Marta Amati’nin hayatına odaklanan ve ilk olarak Mart ayında Schneidertempel Sanat Merkezi’nde İstanbullularla buluşan sergi, İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD) ve İzmir Musevi Cemaati’nin katkıları ile İzmirliler ile buluşacak.

Rita Ender’in araştırması ve Berge Arabian’ın fotoğrafları ile hazırlanan çalışmada, kuşaklar boyunca İzmirli Yahudilerin anılarında kemanının sesi ve görüntüsüyle yer alan Marta Amati’nin hayatı mercek altına alınarak İzmir’e ne zaman geldiği, bir sinagogda nasıl konumlandığı, 20. yüzyılda İzmir’in sosyal ve kültürel hayatındaki yeri inceleniyor.

İzmir’in müzik tarihi çalışmalarında kendisine özel bir yer ayrılan Madam Marta Amati’nin hayatını anlatan sergi, 9 ve 10 Nisan 2019 günleri saat 14.00- 18.00 saatleri arasında yıllarca keman çaldığı Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan Beth-İsrael Sinagogu’nda ziyaret edilebilecek.

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