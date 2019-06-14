Marta Koyu tehlikede!

Kardelen Tatar

İstanbul Burgazada’da 1. Derece Doğal Sit alanı olan Marta Koyu’nun Silahtarağa Vakfı tarafından özel bir şirkete kiralanmasıyla başlayan çevre tehdidi büyüyor.

Şezlongların koyulduğu plajda bayram tatili sonunda çöp tepeleri oluştu. Ada halkının oluşturduğu Marta Koyu Dayanışması, kirliliğe, koyun özelleştirilmesine, ücret ödenerek çadır kurulmasına de tepki göstererek bir açıklama yaptı.

Kıyı Kanunu’nun yok sayılarak, bütün kıyı şeridinin şezlonglarla kapatıldığını söyleyen Marta Koyu Dayanışması, açıklamasını şöyle sürdürdü, “Marta Koyu’nda yer alan makiler, ötücü kuşların göç yolunda dinlenmelerini sağlıyor, sudaki deniz çayırları ise deniz canlılarının en önemli yaşam alanını oluşturuyor. Bilim insanları, bu koyun İstanbul çevresinde korunması gereken en önemli yaşam alanlarından biri olduğunu dile getiriyor. Ancak Marta Koyu’nda bayram boyunca bir işletmeci tarafından yasadışı biçimde onlarca çadır kuruldu ve bunlardan ücret alındı. Kıyı Kanunu yok sayılarak, bütün kıyı şeridi şezlonglarla kapatıldı. Koy, binlerce günübirlik ziyaretçinin çevreye rastgele attığı çöplerle doldu. Kurulan elektrik sistemi ve çadır çevrelerinde yakılan ateşler, orman yangını tehlikesini artırıyor.

Marta Koyu Dayanışması olarak elimizde kalan bu son doğal zenginliği korumada kararlıyız. Bunun için, yerel ve merkezi yönetim nezdinde girişimlerimiz ve iletişimimiz sürüyor. Tüm duyarlı İstanbullulardan talebimiz, dayanışmamıza destek olmaları ve bu çevresel tehdide dur demeleridir.”