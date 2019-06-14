27.5 C
Istanbul
14.06.2019
Anasayfa SPOR Marta Koyu tehlikede!

Marta Koyu tehlikede!

birgun.net birgun.net

Kardelen Tatar

İstanbul Burgazada’da 1. Derece Doğal Sit alanı olan Marta Koyu’nun Silahtarağa Vakfı tarafından özel bir şirkete kiralanmasıyla başlayan çevre tehdidi büyüyor.

Şezlongların koyulduğu plajda bayram tatili sonunda çöp tepeleri oluştu. Ada halkının oluşturduğu Marta Koyu Dayanışması, kirliliğe, koyun özelleştirilmesine, ücret ödenerek çadır kurulmasına de tepki göstererek bir açıklama yaptı.

Kıyı Kanunu’nun yok sayılarak, bütün kıyı şeridinin şezlonglarla kapatıldığını söyleyen Marta Koyu Dayanışması, açıklamasını şöyle sürdürdü, “Marta Koyu’nda yer alan makiler, ötücü kuşların göç yolunda dinlenmelerini sağlıyor, sudaki deniz çayırları ise deniz canlılarının en önemli yaşam alanını oluşturuyor. Bilim insanları, bu koyun İstanbul çevresinde korunması gereken en önemli yaşam alanlarından biri olduğunu dile getiriyor. Ancak Marta Koyu’nda bayram boyunca bir işletmeci tarafından yasadışı biçimde onlarca çadır kuruldu ve bunlardan ücret alındı. Kıyı Kanunu yok sayılarak, bütün kıyı şeridi şezlonglarla kapatıldı. Koy, binlerce günübirlik ziyaretçinin çevreye rastgele attığı çöplerle doldu. Kurulan elektrik sistemi ve çadır çevrelerinde yakılan ateşler, orman yangını tehlikesini artırıyor.

Marta Koyu Dayanışması olarak elimizde kalan bu son doğal zenginliği korumada kararlıyız. Bunun için, yerel ve merkezi yönetim nezdinde girişimlerimiz ve iletişimimiz sürüyor. Tüm duyarlı İstanbullulardan talebimiz, dayanışmamıza destek olmaları ve bu çevresel tehdide dur demeleridir.”

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,633AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İstanbul Valiliği’nden ‘YKS’ açıklaması

birgun.net -
İstanbul Valiliği, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi için gerekli bütün...
Devamını Oku

Almanya’dan Türkiye’ye ‘S-400’ uyarısı: Kararı gözden geçirin

birgun.net -
Alman hükümeti Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri almaya hazırlanan Türkiye’ye, NATO’daki konumunu...
Devamını Oku

İmamoğlu: 24 Haziran’dan sonra ilk yurt dışı gezimi Balkanlar’a yapacağım

birgun.net -
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa...
Devamını Oku

MEB’den lise son sınıf öğrencilerine ‘devamsızlık’ affı

birgun.net -
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 12.sınıf öğrencilerinin 2018-2019 eğitim öğretim yılındaki devamsızlıklarının...
Devamını Oku

Mağdur aileler, Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda buluşuyor: “Herkesi sesimize ses katmaya çağırıyoruz”

birgun.net -
Çorlu tren faciasında hayatını kaybedenlerin aileleri bu haftaki nöbetini Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda...
Devamını Oku

Marmara’da 3,3 büyüklüğünde deprem

birgun.net -
Marmara Denizi'nde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Richter ölçeğine göre...
Devamını Oku

İstanbul Barosu’ndan ‘Yargının Araçsallaştırılması’ forumu: Gezi Davası da konuşulacak

birgun.net -
İstanbul Barosu, yarın saat 11.00'de Beyoğlu Ses Tiyatrosu'nda "Yargının araçsallaştırılması" başlıklı forum...
Devamını Oku

Bloomberg muhabirleri hakkında dava açılmıştı: ABD’den basın özgürlüğüne saygı çağrısı

birgun.net -
ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Bloomberg haber ajansının iki muhabiri hakkında dava açıldığını duyurmasının...
Devamını Oku

Toronto Raptors tarih yazdı: Kuzey’den gelen fırtına

Eren Tutel -
"Kariyerim boyunca 9000'den fazla başarısız atış yaptım, 300'den fazla oyun...
Devamını Oku

Müzik grubu Radiohead hacklendi

birgun.net -
Dünyaca ünlü müzik grubu Radiohead, geçtiğimiz hafta hacklendi ve Thom Yorke’un minidisk...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi