Usta sanatçılar Robert De Niro, Al Pacino ve Joe Pesci’yi bir araya getiren Martin Scorsese imzalı The Irishman’in fragmanı yayınlandı.

Netflix’te yayınlanacak The Irishman 20. yüzyılın en önemli figürleri ile çalışmış ünlü tetikçi ve İkinci Dünya Savaşı gazisi Frank Sheeran’ın gözünden savaş sonrası Amerika’da organize suç dünyasını anlatıyor. Amerikan tarihinin aydınlatılmamış en büyük gizemlerinden efsanevi sendika patronu Jimmy Hoffa’nın kayboluşunu konu alan film,organize suçun perde arkasında yaşanan çatışmalar, rekabet ve siyasi bağlantılarla dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Yönetmenlik koltuğunda Martin Scorsese’ın oturacağı The Irishman’in oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel, Ray Romano, Bobby Cannavale, Anna Paquin, Stephen Graham, Stephanie Kurtzuba, Jack Huston, Kathrine Narducci, Jesse Plemons, Domenick Lombardozzi, Paul Herman, Gary Basaraba Marin Ireland.