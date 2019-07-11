Mavi Marmara gemisini satın alan armatör ‘Erdoğan Bey’ ismini verdi

İsrail’in uluslararası sularda yaptığı saldırı sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği Mavi Marmara gemisine Erdoğan Bey ismi verildi.

2010 yılında Gazze’ye insani yardım götürürken uluslararası sularda İsrail deniz komandolarının saldırısı sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği “Mavi Marmara” gemisine “Erdoğan Bey” ismi verildi. Gemiyi İHH’dan satın alan armatör Erdoğan Tümsek, geminin adını “Erdoğan Bey” olarak değiştirdi.

Gemi yakın zamanda Marmara Ereğlisi-Bandırma seferlerine başlayacak, ikinci hat olarak ise Maltepe-Marmara Ereğlisi arasında dolaşacak. Armatör Erdoğan Tümsek, “Tüm yaşanmışlıklara saygımız var. Piyanosunu koruyoruz, Mavi Marmara’yken hatırası olan herkese kapımız açık” ifadelerini kullandı. İHH konuya ilişkin “Mavi Marmara’nın müze olması için uzun zaman çeşitli girişimlerde bulunduk ama bir sonuç alamadık, liman liman gezsin misyonunu anlatsın dedik ondan da bir sonuç alamadık. Bu doğrultuda artan bakım maliyetleri gereği satmak durumunda kaldık. Tüm gelir Filistin için harcanacaktır” açıklaması yaptı.

İHH konuya ilişkin “Mavi Marmara’nın müze olması için uzun zaman çeşitli girişimlerde bulunduk ama bir sonuç alamadık, liman liman gezsin misyonunu anlatsın dedik ondan da bir sonuç alamadık. Bu doğrultuda artan bakım maliyetleri gereği satmak durumunda kaldık. Tüm gelir Filistin için harcanacaktır” açıklaması yaptı.