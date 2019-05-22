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23.05.2019
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May’den Brexit belgesi için milletvekillerine inceleme süresi

birgun.net birgun.net

İngiltere Başbakanı Theresa May, milletvekillerinin onayına sunulan Brexit anlaşması tasarısının, milletvekillerine yeterli inceleme süresini tanıyabilmek için, 1 Haziran Cuma günü açıklanacağını duyurdu.

May ayrıca, milletvekillerinin tasarıyı yaz tatili öncesinde onaylamaları halinde ülkenin Temmuz ayı sonunda Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılabileceğini ekledi.

Başbakan May, anlaşma tasarısının onaylanması durumunda, AB’nin hukuki zorlamalarından kurtulunacağını ancak vize serbestisi ve AB bütçesine yapılan büyük miktardaki ödemelerin de bir son bulacağını belirtti.

Diğer yandan İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, May’in yeni anlaşma tasarısının gümrük birliği, çevresel koruması ve işçi hakları hakkında her hangi bir yenilik getirmediğini söyledi.

Corbyn, 1 Haziran’da açıklanacak olan yeni anlaşma tasarısının, “tutarsızlıklar ve iyimser düşünceler”le dolu olduğunu söyledi ve ekledi: “Neden AB tarafından tamamen reddedilen bir planı onlaylayalım.”

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