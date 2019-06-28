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28.06.2019
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Mayın arama köpeğine çarpan askerin TSK ile ilişiği kesildi

Suriye sınırında görevli Uzman Çavuş Nuri Torun, askeri araçla, askeriyeye ait mayın arama köpeğine çarpıp ölümüne neden olduğu için TSK ile ilişiği kesildi.

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Suriye sınırında görevli Uzman Çavuş Nuri Torun, askeri araçla, askeriyeye ait mayın arama köpeğine çarptı. Ağır yaralanan labrador cinsi köpek hayatını kaybederken, uzman çavuş Torun, “askeri eşyanın tahrip olması” suçundan mahkum oldu, hazine zararını ödemek zorunda kaldı ve TSK ile ilişiği kesildi.

Kilis-Suriye sınırındaki İnanlı Karakolu’nda görev yapan Uzman Çavuş Nuri Torun’un (28) 6 aylık askerlik görevini sona erdiren olay 4 Kasım 2015 sabahı yaşandı. 

Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe‘nin haberine göre, Torun o gün saat 07.30’da Land Rover araçla askerlerin nöbet değişimlerini yaptı. Dönüşte nöbeti sona eren askerleri araca alan Torun, karakola doğru yola çıktı. Saatte 35-40 km hızla giderken yolun karşısında bir köpeğin olduğunu fark etti. Yaklaşan aracın sesinden ürken mayın arama köpeği, sevk ve idarecisi olan Veteriner Uzman Çavuş Y.G.’ye doğru hareket etmeye başladı. Torun, köpeğin yoldan çıktığını düşünerek aracı durdurmadı. Ancak saniyeler sonra köpeğin aracın altında kaldığı anlaşıldı. 

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ASLİ KUSURLU GÖRÜLDÜ 

Askeri savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Hazırlanan idari tahkikat heyeti raporuna göre, Torun’un askeri araç ehliyeti yoktu. Yine Torun, kendisine zimmetli olmayan aracı kullanmıştı. Raporda Torun, birinci derecede kusurlu bulundu. 

Bilirkişi olarak görevlendirilen polis memuru İsmail Çelik raporunda, Torun’a herhangi bir suç atfetmedi. Soruşturma sonrası Torun’un, Askeri Ceza Kanunu’ndaki ’emre itaatsizlik’ ve ‘askeri eşyanın özürsüz harap olmasına sebebiyet vermek’ suçlarından cezalandırılması istendi. 

MAHKUMİYET ALDI 

Mahkeme yargılama sonrası kararını 25 Ekim 2018de açıkladı ve Torun’a ’emre itaatsizlik etme’ suçundan 25 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, bu cezaya ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Torun’a, ‘askeri eşyanın özürsüz harap olmasına sebebiyet vermek’ suçundan ise 3 ay 10 gün hapis cezası çıktı. Mahkeme bu cezayı 2 bin TL’lik adli paraya çevirdi. Mahkeme ayrıca Torun’un ölen köpek nedeniyle oluşan 3 bin 500 TL’lik hazine zararını da ödemesine karar verdi. Mahkemenin kararı, 17 Ocak 2019’da kesinleşti. 

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