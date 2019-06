Maymun Asanlar’dan Uçan Eşekler’e namı yürümüş takımlar-2

Geçen yazıda, Hartlepool United vesilesiyle futbol aleminin gülümseten lakaplarına sahip takımlarını yazmıştım. Madrid’in 10 kilometre güneybatısında 186 bin nüfuslu kasabanın takımı Leganes FC mesela. Futbol aleminde lakapları “Los Pepineros” (Salatalık Yetiştiricileri). Bağlık bahçelik kasaba halkının tarih boyunca geçim kaynağı salatalık yetiştiriciliğiymiş, haliyle yakın şehir Madrid’in sakinleri bu lakabı uygun görmüşler komşularına. Onlar gibi nicesi var, bıraktığımız yerden devamla…

Lionel Messi’nin ilk takımı Newell’s Old Boys, Arjantin’de “The Lepers” (Cüzzamlılar) olarak bilinir. Hikâyesi ilginç, 1903’te kurulan takım rivayete göre 1920 senesinde bir dostluk maçını yerel bir cüzzam kliniği için oynamayı, maçın gelirini de kliniğe bağışlamayı kabul etmiş ama muhtemel konu cüzzam olduğundan şehrin diğer takımı, ezeli rakip[ZA1] Rosario Central maça çıkmamış. Rakibin maça çıkmamasını alçaklık olarak değerlendiren Old Boys’u “Cüzzamlılar” olarak yaftalamış Central ama beklenin aksine Old Boys bu lakabı bir gurur abidesi olarak tarihe taşımış. Günümüzde ülke futbolunda Central, “Canallas” (Alçaklar) olarak bilinir…

İspanya’nın kökleri 1903’e kadar uzanan kırmızı beyazlı takımı Atletico Madrid, nam-ı diğer “Los Colchoneros” (Şilteciler)… Rivayete göre kurulduğu dönemde kulübün eski futbolcusu Juanito Elorduy, İngiltere’ye Blackburn Rovers’ın mavi beyaz formalarını almak için gitmiş ama yeterli sayıda forma bulamayınca eli boş dönmemek için Southampton FC’nin kırmızı beyaz formalarında karar kılmış. Formalarını Southampton, şortlarını Blackburn Rovers’ın renklerinden alan kulübün lakabı “Los Rojiblancos” (Kırmızı-Beyazlılar) o zamanlardan miras. Bir başka rivayete göre, o yıllarda yatak minderleri ve çarşaf üretiminde kullanılan kırmızı beyaz çizgili bezleri, maliyeti azaltmak için takımın forması olarak kullanmışlar. Rakip taraftarların alaycı gözünde “Şilteciler” olarak bilinmeleri işte bu yüzden…

1905’te kurulmuş olan Arjantin futbolunun kırmızı beyazlı takımı Estudiantes, nam-ı diğer “Los Pincharratas” (Fare Bıçaklayanlar) … 2018-19 sezonunda 26 takımlı Primera Division’ı 17. sırada bitirdiler. Kuruldukları yıllarda Felipe Montedonca adındaki taraftar zamanını farelerle mücadele ederek, bölgenin yerel pazarı La Plata’yı farelerden temizleyerek geçirdiği için şehir halkı tarafından tanınırmış. Günün birinde takımın oyuncularıyla birlikte çektirdiği fotoğraf gazetelere konu olunca sevdalıları takımla onu özleştirmişler. Günümüzde başkanlığını Juan Sebastian Veron’un yaptığı takım Arjantin futbol tarihinin en başarılı kulüplerinden…

“La Vecchia Signora” (Yaşlı Kadın) olarak bilinir Juventus, İtalyan futbol tarihinin en başarılı takımı. Köklü tarihlerimde şampiyonluk kupasını 35 kez kazanırken 2011-12 – 2018-19 sezonları arasında sekiz sezon arka arkaya Serie A’yı şampiyon olarak tamamladılar. Juventus’un Latincedeki karşılığı “genç” ama 1930’lu senelerde takım yeni yetme oyuncular yerine deneyimli, yaşlı oyunculardan kurulurmuş. Rakip taraftarlar da ironi olarak genç yerine yaşlı olarak yaftalamışlar siyah beyazlıları. “Kadın” denilmesinin nedeni de sevdalılarının kulübü bir kadını sevdikleri gibi sevmeleri ve İtalyancada “takım” kelimesinin karşılığı olan “La Squadra”nın dişi bir kelime olmasından gelirmiş…

Finali 1948’de kurulmuş Alman futbolunun enfes kulübüyle yapalım. Ülke futbolunda “Die Geißböcke” (Billy Keçileri) olarak bilinir FC Köln, maskotları Hennes adındaki keçi,1948–1952 arasında takımın formasını giymiş, sonrasında hocalığını yapmış efsaneleri Hennes Weisweiler’den miras… 1950’de, kuruluşlarının ikinci yılını kutladıkları zamanlarda yerel sirk sahiplerinden bir sevdalısı şans getirsin diye takıma bir keçi hediye etmiş. O dönem takımı çalıştıran Hennes Weisweiler keçiye kendi adını vermiş. Zaman içinde ilk keçi Hennes hakkın rahmetine kavuşunca sevdalıları yerini başka bir Hennes ile doldurmuşlar. Şimdilerdeki maskotları “Hennes VIII” 2006’dan beri maçtan önce takımla birlikte sahaya çıkıyor. Ne diyelim, yaradan uzun ömürler versin ülkenin en güzel keçisine. Bu vesileyle güzel insanların takımı Gençlerbirliği’nin Süper Lig’e dönüşünü kutlarken, simgesi “Keçi” olan taraftar grubu Alkaralar’a da selam olsun, gülsün yüzleri yeni sezonda…