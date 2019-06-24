Maymun Asanlar’dan Uçan Eşekler’e… Namı yürümüş takımlar

Geçenlerde, yine bu köşede yazmıştım İngiltere’nin kuzeyinde 92 bin nüfuslu sahil kasabasının takımı Hartlepool United’ın hikâyesini. Futbol alemindeki lakapları Maymun Asanlar…

Rivayete göre Napolyon Savaşları sırasında batan bir Fransız gemisinden kurtulan, Fransız ordusunun üniformasını giymiş küçük maymunu asarak idam etmeleri vesile olmuş lakaplarına. Sadece Hartlepool değil elbet alemde gülümseten hikâyelere, lakaplara sahip takımlar. Futbolsuz kaldığımız zamanlarda hatırlayalım lakaplarıyla namı yürümüş diğerlerini…

SALATALIK YETİŞTİRİCİLERİ

1928 senesinin yazında kurulmuş Leganes FC, Madrid’in 10 kilometre güneybatısında 186 bin nüfuslu bir kasabanın takımı. Kasabadaki caddelerden birinin adı Avusturyalı rock grubu AC/DC’nin adını taşıyor. 1977’ye kadar amatör kümelerde top koşturduktan sonra 4. Lige terfi etmişler. 2015-16 sezonunda ilk kez La Liga’da yer aldılar, geçen sezon ligi 13. sırada tamamladılar. Futbol alemindeki lakapları “Los Pepineros” (Salatalık Yetiştiricileri)… Anlatalım hikâyesini. Bağlık bahçelik kasaba halkının tarih boyunca geçim kaynağı salatalık yetiştiriciliğiymiş, haliyle yakın şehir Madrid’in sakinleri bu lakabı uygun görmüşler komşularına, içinde biraz aşağılama, biraz şehirli kibri! Ama kasabalılar bu lakabı sevmiş olmalı ki, takımın deplasman formasına yeşili de eklemişler. Mabetleri 12.450 kapasiteli Estadio Municipal de Butarque’de misafir ettikleri takımlara maçtan önce bir sepet salatalık ikramı adettenmiş. (Bizde olsa kan çıkar!) Takımın maskotu “Super Pepino”, 1.90 boyunda bir salatalık, takım sevdalıları arasında “salatalık şövalye” (ya da hıyar şövalye) olarak bilinirmiş. Ligde forması en güzel kokan takımın da onlar olduğunu yazıyor Barcelona’nın internet sitesi. Formalarındaki armanın özelliği çimen kokusuymuş, armayı ovuşturunca mis gibi çimen kokusu yayılırmış ortalığa. La Liga’ya yükseldiklerinde, o başarıyı hiç unutmasınlar diye çimen kokulu forma armağan etmiş kulüp sevdalılarına…

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OTOMATİK PEYNİR

Albacete FC İspanya’nın güneyinde, 173 bin nüfuslu Albacete şehrinin 1940 senesinde kurulmuş beyazlı takımı. Geçen sezon İspanya 2. Liginde mücadele ettiler. Barça efsanesi Andres Iniesta 1994’te, henüz 10 yaşında takımın miniklerine katılmış, 1996’da Barça’nın akademisine geçiş yapmış. Günümüzde kulüp hisselerinin çoğunluğu ona ait. Takımın alemdeki lakabı “Clockwork Cheese” (Otomatik Peynir). Stanley Kubrick’in 1971 yapımı “Clockwork Orange” (Otomatik Portakal) adlı enfes filminden alıntı. Şehrin markası haline gelmiş, aynı zamanda önemli ihracat ürünü olan peynir ilham vermiş kulübü yakından takip eden gazetecinin birine. 1980’lerin Hollanda Milli Takımından (Portakallar) çok etkilenmiş olmalı ki maç yazılarında takımı “Otomatik Peynir” olarak yazmaya başlamış, zaman içinde onun yarattığı lakabı benimsemiş takım sevdalıları. Buna benzer bir lakabın sahibi CF Reus Deportiu, 2018-19 sezonunda 2. Ligden düşen Katalan kulübü, nam-ı diğer “Clockwork Hazelnut” (Otomatik Fındık). Takıma adını veren şehir, İspanya’da fındık üretimiyle bilinirmiş.

BİSKÜVİ ERKEKLERİ

Bilir misiniz kökleri 1871’e uzanan, geçen sezon Championship’i 20. sırada bitirip düşmekten kıl payı kurtulan mavi beyaz Reading FC eski zamanlarda “The Biscuit Men” (Bisküvi Erkekleri) olarak bilinirdi Ada futbolunda. Kasabada yer alan “Huntley ve Palmers” adındaki bisküvi fabrikasının ünü vesile olmuş ama rakip taraftarların alaycı tezahüratlarından bıkmış olmalılar ki, “The Royals” lakabını tercih etmişler. Köklü tarihlerine rağmen Premier Lig’de sadece bir sezon (2012-13) boy gösterdiler…

PATATES BÖCEKLERİ

Alemannia Aachen, Almanya’nın batısında 246 bin nüfuslu Aachen şehrinin 1900 senesinde kurulmuş takımı. 1960’larda üç sezon Bundesliga’da boy göstermişler ama 2012 senesinde parasal sıkıntılar nedeniyle kapısına kilit vurulmuş. Yıllar önce Mustafa Denizli’nin bir süre teknik direktörlük yaptığı, şimdilerde yarı amatör 4. Ligde geçmişe ağıt yakan takımın lakabı “Potato Beetles” (Patates Böcekleri)… Sarı siyah formaları patates böceğini andırdığı için zaman içinde yer etmiş alemde, formalarındaki böcek arması az görülen cinsten…

İtalya’da Verona şehrinin takımı olan Chievo’ya ezeli rakibi Hellas Verona tarafından

Uçan Eşekler lakabı takılmış.

CHIEVO’NUN HİKÂYESİ

2018-19 sezonunda Serie A’yı 20. sırada bitirerek küme düşen A.C. Chievo 258 bin nüfuslu Verona şehrinin 1929 senesinde kurulmuş sarı lacivertli takımı. Ülke futbolunda “Mussi Volanti” (“Uçan Eşekler) olarak biliniyorlar. Bu lakabı onlara bölgenin diğer takımı, ezeli rakip Hellas Verona taraftarları takmış. İki takım tarihte ilk kez 1989-90 sezonunda Serie B’de karşılaşmış ve Hellas taraftarları, “Ancak eşekler uçtuğunda şampiyon olabilirsiniz!” diye tezahürat yapmış bunlara. Kamçılamış olmalı ki o tezahürat, ligleri birer birer tırmanıp 2000–01 sezonunda Serie B’yi 3. sırada bitirip tarihlerinde ilk kez ülke futbolun en üst liginde oynamaya hak kazanmışlar. Kaderin cilvesi, “Uçan Eşekler”in Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez boy gösterdiği zamanlarda Hellas Verona 3. Lig’e kadar düşmüş…

Yeri gelmişken komşu ülke Yunanistan’ın kırmızı beyazlı Olympiacos’una da selam çakmadan geçmeyelim. Ülke futbolunda Thrylos (Efsaneler) olarak bilinler. 1925’te kurulan kulüpte büyük emeği olan Yiannis Andrianopoulos 1925-27 arasında takımın formasını giyerken 1929–32 arasında başkanlığını yapmış.

Dört kardeşi de zaman içinde takımla sahaya çıkarken tarihte iki kez yedi sezon arka arkaya şampiyonluk yaşamışlar. (1997–2003 ve 2011–2017). 2018-19 sezonunda ligi 2. sırada bitirdiler. Beş kardeşin tarih içinde aynı takımın formasını giymesi de ayrı bir yazı konusu sanırım…