‘Mazbata Online 3’ çıktı: AKP’li Ali İhsan Yavuz karakteri eklendi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerine dair hazırlanan ‘Mazbata Online‘ oyununun üçüncüsü de yayınlandı. Oyunda, ilk iki oyunda yer alan karakterlere oyuncu Şahan Gökbakar’ın AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz taklidinin de eklendiği görüldü.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını iptal etmesi ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarlanması kararını alması yeni tartışmalara neden oldu.

31 Mart seçimleri döneminde gündeme gelen Mazbata Online oyunu ise, seçimlerin iptali ve yenilenmesi sürecinde yaptığı “Hiçbir şey olmasa bile biz diyoruz ki kesinlikle bir şeyler oldu” açıklamasıyla gündeme gelen AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un oyuncu Şahan Gökbakar tarafından taklit edildiği karakterin yer aldığı yeni karakterle 3. bölümünü yayınladı.

Oyunda, Gökbakar’ın Yavuz’u taklit ederken kullandığı “Hiçbir şey olmamış olsa dahi her şey çok güzel olacak” ifadelerine yer verildi.

Gökbakar’ın taklidi dışında ise oyunda yer alan karakterler eski bölümlerle aynı.

Önceki iki bölüme göre aynı konseptin yer aldığı oyunda amaç yine belirli bir süre içerisinde yeterli sayıda sandığa ulaşmak.

Ancak, oyunda karakterleri bu sefer daha zorlu engeller ve ‘devler’ bekliyor.