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04.04.2019
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#MazbatamızıVerin

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçildiğinin belli olduğunu söyleyerek mazbatasını talep etti. Sosyal medya İmamoğlu’na #MazbatamızıVerin etiketiyle destek verdi

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Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, “YSK’nın açıkladığı oylarla beraber seçilmiş olduğumun belli olmasıyla beraber mazbatamı talep ediyorum” dedi.
İmamoğlu, yaşanan sürece dair dün yaptığı açıklamada kamuoyunu bilgilendirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Seçim bir oyla da kazanılır” sözlerini hatırlatan İmamoğlu, “Bunca yıllık devlet siyaset geçmişine güvenerek bu sürece dair katkılarını talep ediyorum” dedi.

Konuşmasının devamında, “Kendi aralarındaki kavgaları bir milli meseleye veya bir takım uzantılarıyla bir yerlere bağlama çabasında olan insanların önünde set kurma konusunda Sayın Devlet Bahçeli’nin mutlaka katkı sunmasını özenle istirham ediyorum” diyen İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da durumu irdeleyerek katkı sunması çağrısında bulundu.

İBB İDDİALARI

“İstanbul’un kaybedilecek tek bir dakikası bile yoktur” diyen İmamoğlu, İBB’de hukuka aykırı işlemler yapıldığına dair duyumlarını tekrarladı: “Zaman kazanılıyor. İBB içerisinde içeride neler olabileceğine dair bir takım duyumlarımız ve tespitlerimiz var. Somut tespitlerimiz var. İptal edemedikleri bazı dijital verileri iptal etmek için nasıl destek istediklerini biliyorum. Bu iki gün içerisinde İSPARK’ta neler olduğunu da biliyoruz.”

İmamoğlu, AKP’nin seçimin şaibeli olduğuna dair iddiasına ise şu karşılığı verdi: “Seçimin başlangıcında 1 milyonun üzerinde insanı sandıklarda görevli yaptık diyen AK Parti’li yetkililer, Türkiye tarihinin en şaibeli seçimi diyerek, ahlaksızca hırsızlık gibi bir takım terimleri kullanarak insanları yargılamasınlar, hadlerini bilsinler.”

25 YIL SONRA

Ayrıca açıklamasında, 25 yıl önce Erdoğan, İstanbul belediye başkanı seçildiğinde CHP’li belediye başkanı Nurettin Sözen’in Erdoğan’ın elini kaldırdığı fotoğrafı göstererek, “Hangi dönemi yaşıyoruz, nereye geldik ya. 25 yıl önce, 25 yıl sonra kazananın elini havaya kaldırmak bu kadar zor mu?” dedi.
İmamoğlu’nun açıklamasından sonra Twitter’da #MazbatamızıVerin Türkiye gündemine girdi.

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