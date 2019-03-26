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26.03.2019
Anasayfa SPOR McGregor kariyerine son verdi

McGregor kariyerine son verdi

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İrlandalı karma dövüş sporcusu Conor McGregor kariyerine son verdiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Conor McGregor “Arkadaşlar ufak bir duyurum var. Bugün itibariyle spordan “MMA” emekli olduğumu açıklamak istiyorum. Meslektaşlarıma ileride yapacakları mücadelelerde başarılar diliyorum,” ifadesini kullandı.

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McGregor, geçtiğimiz ekim ayında Dağıstanlı dövüşçü Khabib Nurmagomedov’a mağlup olmuştu.

İkinci emeklilik kararı

Bu, McGregor’ın sosyal medyadan duyurduğu ikinci emeklilik kararı oldu. Mart 2016’da da Nate Diaz’a yenildikten sonra kariyerine son verdiğini duyurmuş, daha sonra ise devam etme kararı almıştı.

30 yaşındaki dövüşçü, 2 hafta önce de bir hayranını darp ettiği ve telefonuna el koyduğu iddiasıyla göz altına alınmış ve kefaletle serbest bırakılmıştı.

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