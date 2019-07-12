MEB 1950’lere döndü: Psikolojik danışman gitti “rehberlikçi” geldi

MEB’in, “Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği”nde yaptığı değişiklik ile “Psikolojik Danışma” ve “Psikolojik Danışman” kavramları yönetmelikten çıkarıldı. Bakanlığın, okullarda sık karşılaşılan ihmal, istismar ve akran zorbalığı ile mücadelede önemli rol oynayan psikolojik danışmanları yönetmelik değişikliğiyle devre dışı bırakması tepki çekti.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nden yapılan açıklamada, PDR hizmetlerinin çağdaş eğitimin vazgeçilmezi olduğu vurgulanarak “Bu hizmet, PDR lisans mezunlarınca verilmelidir” denildi.

BirGün’e konuşan Türk PDR Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Cengiz Şahin, yönetmelikte kullanılan tanımların mesleğin özüne uygun olmadığını ifade ederek “Alanımızın kavramlarının 21’inci yüzyıla uygun olarak kullanılmasını istiyoruz” dedi.

SÖZ TUTULMADI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 11 Haziran’da Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Cengiz ŞAHİN ile bir araya geldi. Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, PDR alan mensuplarının karşılaştığı sorunlar ve beklentiler Bakan Selçuk’a aktarıldı. Selçuk, PDR ile ilgili her konuda dernekle iş birliği halinde çalışılacağını belirtse de önceki gün yayımlanan yönetmelik hayal kırıklığı yarattı.

“PSİKOLOJİK DANIŞMAN” YÖNETMELİKTEN SİLİNDİ

Yönetmelikte yapılan düzenleme ile anaokulu, ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında oluşturulan, “Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisleri” tanımından, “Psikolojik Danışma” ibaresi kaldırıldı. Öğrencilerin olumsuz davranışlarına ilişkin çalışan servisin adı da “Okul Rehberlik Servisi” şeklinde güncellendi. Öğrencilerin, “İstenilen yeterlilik düzeyi”ne ulaşmadığı gerekçesiyle sınıf tekrarı yapması kararına yönelik başvurulacak psikolojik danışman görüşünü düzenleyen madde de “Okul rehberlik öğretmeninin görüşü” olarak değiştirildi.

1950’LERDEN KALMA KAVRAMLAR

Milli Eğitim Bakanı Selçuk’un da PDR’ci olduğunu anımsatan TÜRK PDR Derneği Genel Başkanı Şahin, alanlarına ilişkin yönetmeliklerin çağa uygun olmayan kavramlarla hazırlandığını savundu. Şahin, Ziya Selçuk’la yaptıkları görüşmede, ortak akılla üretilecek bir yönetmelik hazırlama kararı alındığını anlatarak “Ancak önceki gün yapılan değişiklik ile 2017 yılında çıkarılan rehberlik hizmetleri yönetmeliğine göre güncellendi.

2019 yılında 1950’lerden kalma kavramlar kullanıma sokuldu” dedi.Alana ilişkin Türk PDR Derneği işbirliğinde hazırlanması planlanan yönetmeliğe ilişkin verilen sözün üzerinden üç hafta geçtiğini vurgulayan Şahin, “Bakanlık bürokrasisi yavaş işliyor. Temel Eğitim Müdürü, önceki gün yayımlanan yönetmelik çıkmadan önce bizimle iletişime geçseydi bu sorun yaşanmayabilirdi” diye konuştu.

ALAN İTİBARSIZLAŞACAK

PDR’cilerin ruh sağlığı mesleğinde öncü pozisyona geldiğinin altını çizen Şahin, “Yönetmelik değişmediği sürece meslektaşlarımız itibarsızlaşacak. Bize, ‘Siz rehberlik mezunusunuz rehberlik danışman olacaksınız’ diyorlar. Biz ise alanımızın kavramlarının çağa uydurulmasını istiyoruz. Alanın ilk çıktığı dönemin dahi gerisinde kalan kavramların kullanılmasını istemiyoruz. Biz rehberlik değil psikolojik danışma ve rehberlik alan mensuplarıyız. Rehberlik öğretmeni değil psikolojik danışmanız” ifadelerini kullandı.