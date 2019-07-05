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06.07.2019
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MEB açıkladı: Aile baskısı azaldıkça başarı da artıyor

Türkiye’nin eğitim alanındaki başarısızlığını ortaya koyan ABİDE araştırmasına göre, öğrenciler üzerindeki aile baskısı azaldıkça akademik başarı arttı. Araştırmada, ev ödevlerine zaman harcayan öğrencilerin harcamayanlara göre daha başarılı olduğu, erkek öğrencilerin kız öğrencilerden daha fazla akran zorbalığına maruz kaldığı belirtildi

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

Türkiye’deki eğitimin içinde olduğu karamsar tabloyu gözler önüne seren Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) araştırmasında, öğrencilerin neden başarısız olduğuna ilişkin değerlendirmeler de yer aldı.

Öğrencilerin akademi yeterliliklerini ölçen uluslararası PISA’ya alternatif üretilen ABİDE’nin sonuç raporu, çocuklar üzerindeki aile baskısının akademik başarıyı düşürdüğünü ortaya koydu. Öğrencilerin Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri testi puanları ile aile ilgisi arasında olumlu, aile baskısı arasında ise olumsuz ilişki olduğu belirlendi.

EV ÖDEVLERİ BAŞARIYI ARTIRIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin ödev için harcadığı süre ile test puanlarının arasındaki ilişkiyi masaya yatırdı. Öğrencilerin ev ödevlerine ayırdığı süre arttıkça, akademik başarının da arttığı görüldü.

ABİDE araştırması kapsamında görüşülen 32 bin 257 öğrenci, Türkçe ödevleri için en fazla bir buçuk saat ayırdığını belirtti. Öğrencilerin yüzde 3,89’u Türkçe ödevi için 90 dakikadan fazla zaman ayırdığını anlatırken 7 bin 942 öğrenci Türkçe ödevine 15 dakika ya da daha az zaman ayırdığını ifade etti.

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Öğrencilerin yüzde 89’unun sosyal bilgiler ödevleri için en fazla 1 saat ayırdığı bildirildi. Sosyal bilgiler ödevlerine 16-30 dakika ayırdığını söyleyen öğrencilerin oranı ise yüzde 36 oldu. Bu alandan verilen ödevlere 90 dakika ve üzeri zaman harcayan öğrencilerin oranı yüzde 4’te kaldı.

Akran zorbalığı erkeklerde fazla

Öğrencilerin cinsiyetine göre akran zorbalığına maruz kalma durumları da raporda ele alındı. Rapora göre, erkek öğrenciler kız öğrencilere oranla akran zorbalığına daha fazla maruz kaldı. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre okula yönelik tutumlarına bakıldığında ise kız öğrencilerin tutumlarının daha olumlu olduğu belirtildi.

Öğrencilerin ailelerinin gösterdiği ilginin kardeş sayısı arttıkça azalması dikkati çekti. Raporda, en fazla ilgili bir kardeşi olan öğrencilerin ailelerinin gösterdiği, en az ilgiyi ise 6 ve daha fazla sayıda kardeşi olan ailelerin gösterdiği açıklandı. MEB’in görüştüğü 64 bin 884 öğrenciden 5 bin 760’ının altı ve daha fazla sayıda kardeşi olduğu bildirildi.

Rapora göre, öğretmenlerin eğitim düzeyleri arttıkça öğrencilerin başarısı da arttı. Türkçe testi puanları incelendiğinde, yüksek lisans mezunu öğretmenlerin öğrencilerinin ortalama puanı 566,96, ön lisans mezunu öğretmenlerin öğrencilerinin ortalama puanı ise 544,03 oldu.

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