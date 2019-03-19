MEB akla ve bilime yatırım yapıyormuş!

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, akla ve bilime yatırım yaptıklarını iddia etse de daha çok eğitimde dinin ağırlığını artıran çalışmalar yapıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Malatya’da Erman Ilıcak Fen Lisesi’nin temel atma törenine katıldı. Selçuk burada yaptığı konuşmada, Namık Kemal’in “Eğitim, güneşe övgü yapmak gibi bir şey” dediğini belirterek, ekonominin, sosyolojinin eğitim sayesinde yükseleceğini söyledi.

Selçuk, “Eğitimin temelinde bilim ve akıl vardır. Bizim de yaptığımız bilime ve akla yatırım yapmak” dedi. Bakan Selçuk bunları söylese de Bakanlık okulöncesinde açtığı Kuran kurslarıyla, imam hatiplere verilen desteklerle ve İslamcı vakıf ile derneklerle yaptığı protokollerle daha çok eğitimde dinin ağırlığını artırıyor.



4-6 yaş Kuran kursları



4-6 yaş Kuran kursları ilk olarak 2013-2014 yılında pilot uygulamayla başladı. O tarihten beri devamlı artan kurs sayısı 3 bine yaklaştı. 2016-2017 eğitim öğretim yılında, okuma yazma bilmeyen okul öncesi çağdaki 4 ve 6 yaş aralığında 87 bin 790 öğrenciye kuran eğitimi veren Diyanet, bu sayıyı 2018’in Temmuz ayına kadar 131 bin 26’ya kadar çıkarmıştı.



İmam hatipler



4+4+4 eğitim sistemi getirildikten sonra iktidarın göz bebeği haline gelen imam hatipler her geçen gün daha fazla desteklendi. Geçen yıl yapılan Liselere Giriş Sınavı (LGS) neticesinde kazanılacak okullarda 61 ilde imam hatip lisesi sayısı Anadolu lisesini geçti. İmam hatiplere kaydın düşük olması nedeniyle birçok okul kampanyalar yaptı. İmam hatipliler LGS ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) oldukça düşük puanlar aldı.



Vakıflarla protokoller



MEB’in son yıllarda büyük işbirliği yaptığı kurumlar arasında İslamcı vakıf ve dernekler yer aldı. İlim Yayma Cemiyeti, Hizmet Vakfı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Ensar gibi vakıf ve derneklerle eğitim şekillendirildi. Bu vakıf ve dernekler birçok okulda etkinlikler gerçekleştirdi.