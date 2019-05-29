MEB çağı yakalayamadı!

BirGün EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanlığı’nda (MEB) değişen bir şey yok. Bakanlık geçen günlerde açıkladığı Ortaöğretim Tasarımı ile çağı yakalama iddiasında bulunsa da uygulamalar bu yönde gelişmiyor. Hem laiklik karşıtı uygulamalar hem de özel okullarda yaşananlar eğitimde hala aynı sıkıntılar yaşandığını ortaya koydu.

Son günlerde yaşanan uygulamalar şöyle gerçekleşti:

• Sincan İlçe Müftülüğü İlçe Kaymakamlığına bir yazı yazarak, 17- Haziran-09 Ağustos tarihleri arasında ilçede bulunan tüm okulların bazı sınıflarının görevlendirecekleri imam-hatip, Müezzin-Kayyım ve Kuran Kursu Öğreticilerine tahsis edilmesini istedi. Bunu üzerine Kaymakamlık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bir yazı göndererek, Diyanet İşleri başkanlığının Kur’an Eğitimi ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliğinde “Yaz Kur’an Kursları Kurs binaları, camiler ve Müftülüklerce uygun görülen diğer yerlerde açılabilir. Ayrıca halk eğitim, diğer eğitim ve okul binaları olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalardan mülki amirin onayı ile bedelsiz yararlanabilir” ifadesine dayalı olarak okulların bazı sınıflarının müftülüklere tahsis edilmesini istedi.

• Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerini İsmailağa Cemaati’ne ait kurslara yönlendirmek için talimat verdi. “Kuran Kursu Öğrenci Kayıt İşlemleri Broşürleri” konu başlığıyla okullara gönderilen yazıda, İsmailağa Kuran kursunun tanıtım broşürlerinin ilkokul, ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu ile İmam Hatip Liselerine duyurulması istendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yazısında cemaatin, broşürlerinin okullardaki ilan tahtalarına asılması ve el broşürlerinin dağıtılması istendi. Üstelik Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü söz konusu tanıtım broşürlerinin görünür yerlere asılarak, öğretmenlere, personellere, velilere ve öğrencilere duyurulmasını istedi.

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• İstanbul Zeytinburnu’nda çocuğu ikinci sınıfta okuyan bir veli, İngilizce ödevinde domuz resmi bulunduğu için şikayetçi oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de okul müdüründen inceleme yapılarak izahat verilmesini istedi.

• Üsküdar Acıbadem Mahallesi’nde bulunan bir özel okula 2 aydır kira ödenmediği gerekçesiyle haciz işlemi başlatıldı. Avukatlar haciz işlemleri için okula geldi. Okul yönetimi avukatlarla uzun süre görüştü. Fakat bir neticeye varılamadı. Haciz yapılacağı haberini alan öğrenci velileri okula akın etti.

Öğretmenler ve veliler okuldaki eşyalarını toplamaya başladı. Okullarının kapanacağını öğrenen öğrenciler ise gözyaşlarına hakim olamadı. Yapılan görüşmeler neticesinde haciz işlemleri güçlükle ertelendi.