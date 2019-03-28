MEB yargı kararlarını tanımıyor

Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Danıştay 8. Dairesi’nin verdiği Ensar kararını tanımıyor. MEB ile Ensar Vakfı arasında imzalanan protokole iptal kararı verilmesine rağmen Ataşehir’de vakıf çalışmalarına devam ediyor.

Ensar Vakfı tarafından basılan “İkra-3 el’Vera, Tanı Kendini” kitap okullara dağıtılıyor. Selim Tekin tarafından hazırlanan kitaba Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Ataşehir Kaymakamı da giriş yazısı yazdı.



Konuyla ilgili Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şube açıklama yaptı. Sendikanın açıklamasında “Sendikamız Eğitim Sen’in açmış olduğu davalar sonunda Danıştay 8. Daire tarafından MEB ile Ensar Vakfı ve Hizmet Vakfı’yla imzalanan protokollerin Anayasa’ya ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir” dendi.



Danıştay’ın verdiği kararda “Bir kamu hizmeti olan eğitim öğretim hizmetinin, devletin hizmet alanı içerisinde ancak memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütüleceğini kurala bağlayan Anayasanın amir hükmüne aykırılık teşkil edecektir” denildiği hatırlatılan açıklamada “Ataşehir Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ensar Vakfı ile olan protokolün örgün eğitim yönünden iptaline rağmen açıkça kanuna aykırı şekilde bu çalışmanın okullarda yürütülmesine önayak olmaktadırlar. Hatta söz konusu vakfın okullarda yürüttüğü İkra-3 el’Vera, Tanı Kendin” başlıklı ve okullara ücretsiz dağıtılan kitabın giriş yazılarını yazmış olmaları durumun vahametini özetler niteliktedir” ifadeleri kullanıldı.



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Öğrencilere seçim çalışması



Sendika ayrıca geçen günlerde Ataşehir Belediye Başkan Adayı’nın seçim çalışmasına götürülmesine de tepki gösterdi. Konuyla ilgili şunlar dendi: “Yine Ataşehir’de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Çanakkale Haftası gerekçesiyle 12. Sınıf öğrencilerinin Sancaktepe İlçesi’nde şuan Sancaktepe Belediye Başkanı olan seçimlerde de Ataşehir Belediye Başkanı Adayı olan zatın ‘yaptırdığı’ tesislere geziler düzenleyerek bazıları oy kullanma yaşına gelmiş öğrencileri propaganda çalışmalarına malzeme yapmaktan çekinmemiştir. Ataşehir ilçesinde yaşananlar durumun nerelere kadar geldiğini göstermesi açısından önemli bir örnek teşkil etmektedir.”

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Eğitim Sen’den MEB’e uyarı

Eğitim Sen Genel Merkezi de söz konusu protokolün Danıştay kararı gereğince durdurulması için çağrı yaptı.

Sendika adına açıklama yapan Genel Başkan Feray Aytekin Aydoğan “İdari yargı kararlarının uygulanmaması, değişik yaptırımların uygulanmasını gerektiren bir eylemdir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın da her idari organ gibi, Anayasal ilke ve kurallar doğrultusunda yargı kararına saygılı olmasını ve yargı kararlarının gereğini yerine getirmesini bekliyoruz. Bakanlığın, yargı kararının gereğinin yerine getirilmesi konusunda gerekli duyarlılığı göstereceği ve benzer uygulamaları yapan illere müdahale edilerek söz konusu uygulamalara son vereceği ve sonucu hakkında sendikamızı bilgilendireceğini umuyorum” dedi.