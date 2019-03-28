7.4 C
Istanbul
28.03.2019
Anasayfa ÖZEL MEB yargı kararlarını tanımıyor

MEB yargı kararlarını tanımıyor

Ensar Vakfı ile MEB arasında imzalanan protokol yargı tarafından iptal edilse de bu karara uyulmuyor. Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ensar tarafından hazırlanan kitabı öğrencilere dağıtıyor

Mustafa Kömüş Mustafa Kömüş

Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Danıştay 8. Dairesi’nin verdiği Ensar kararını tanımıyor. MEB ile Ensar Vakfı arasında imzalanan protokole iptal kararı verilmesine rağmen Ataşehir’de vakıf çalışmalarına devam ediyor.

Ensar Vakfı tarafından basılan “İkra-3 el’Vera, Tanı Kendini” kitap okullara dağıtılıyor. Selim Tekin tarafından hazırlanan kitaba Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Ataşehir Kaymakamı da giriş yazısı yazdı.

Konuyla ilgili Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şube açıklama yaptı. Sendikanın açıklamasında “Sendikamız Eğitim Sen’in açmış olduğu davalar sonunda Danıştay 8. Daire tarafından MEB ile Ensar Vakfı ve Hizmet Vakfı’yla imzalanan protokollerin Anayasa’ya ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir” dendi.

Danıştay’ın verdiği kararda “Bir kamu hizmeti olan eğitim öğretim hizmetinin, devletin hizmet alanı içerisinde ancak memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütüleceğini kurala bağlayan Anayasanın amir hükmüne aykırılık teşkil edecektir” denildiği hatırlatılan açıklamada “Ataşehir Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ensar Vakfı ile olan protokolün örgün eğitim yönünden iptaline rağmen açıkça kanuna aykırı şekilde bu çalışmanın okullarda yürütülmesine önayak olmaktadırlar. Hatta söz konusu vakfın okullarda yürüttüğü İkra-3 el’Vera, Tanı Kendin” başlıklı ve okullara ücretsiz dağıtılan kitabın giriş yazılarını yazmış olmaları durumun vahametini özetler niteliktedir” ifadeleri kullanıldı.

İlginizi çekebilir:  Bakanlar ilçede, öğretmenler izinde

Öğrencilere seçim çalışması

Sendika ayrıca geçen günlerde Ataşehir Belediye Başkan Adayı’nın seçim çalışmasına götürülmesine de tepki gösterdi. Konuyla ilgili şunlar dendi: “Yine Ataşehir’de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Çanakkale Haftası gerekçesiyle 12. Sınıf öğrencilerinin Sancaktepe İlçesi’nde şuan Sancaktepe Belediye Başkanı olan seçimlerde de Ataşehir Belediye Başkanı Adayı olan zatın ‘yaptırdığı’ tesislere geziler düzenleyerek bazıları oy kullanma yaşına gelmiş öğrencileri propaganda çalışmalarına malzeme yapmaktan çekinmemiştir. Ataşehir ilçesinde yaşananlar durumun nerelere kadar geldiğini göstermesi açısından önemli bir örnek teşkil etmektedir.”

***

Eğitim Sen’den MEB’e uyarı

Eğitim Sen Genel Merkezi de söz konusu protokolün Danıştay kararı gereğince durdurulması için çağrı yaptı.

Sendika adına açıklama yapan Genel Başkan Feray Aytekin Aydoğan “İdari yargı kararlarının uygulanmaması, değişik yaptırımların uygulanmasını gerektiren bir eylemdir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın da her idari organ gibi, Anayasal ilke ve kurallar doğrultusunda yargı kararına saygılı olmasını ve yargı kararlarının gereğini yerine getirmesini bekliyoruz. Bakanlığın, yargı kararının gereğinin yerine getirilmesi konusunda gerekli duyarlılığı göstereceği ve benzer uygulamaları yapan illere müdahale edilerek söz konusu uygulamalara son vereceği ve sonucu hakkında sendikamızı bilgilendireceğini umuyorum” dedi.

- Reklam -

SON HABERLER

MEB yargı kararlarını tanımıyor

Mustafa Kömüş -
Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Danıştay 8. Dairesi’nin verdiği Ensar kararını tanımıyor....
Devamını Oku

İfade özgürlüğü “izne” bağlandı

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
Anayasa Mahkemesi (AYM), üyesi olduğu Eğitim Sen’in afişlerini görev yaptığı üniversitede dağıttığı...
Devamını Oku

AKP’nin eğitim vaadi çorba dağıtmak

Mustafa Kömüş -
31 Mart Yerel seçimlerine üç gün kala İstanbul, Ankara ve İzmir’in Büyükşehir...
Devamını Oku

Demokrasi düşmanlarına sandıkta ders zamanı

İBRAHİM Ö. KABOĞLU -
2010’larda hemen her yıl sandık kuruldu: 10, 11, 14, 15, 15, 17,...
Devamını Oku

Ünal’ın ‘üç kuruşluk’ davasına ret

Sebahat Karakoyun -
AKP’li Mahir Ünal’ın CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında açtığı “3 kuruşluk”...
Devamını Oku

CHP’nin adayı İmamoğlu’ndan BirGün’e özel açıklamalar: 31 Mart’tan sonra herkes kendine gelecek

Berkant Gültekin -
Yerel seçim maratonunun sonuna doğru yaklaşırken, adaylar da artık son sözlerini söylüyor....
Devamını Oku

Sandıklara, oylarımıza sahip çıkalım: Bir tek oyu dahi çaldırmayacağız

Ekin Akyaz -
Seçime üç gün kala muhalefetin önemli gündem maddelerinden birisi de seçim güvenliği....
Devamını Oku

Japonya’nın 920 milyar dolarlık yeni bütçesine onay

birgun.net -
Japonya'da 1 Nisan'da başlayacak yeni mali yıl için hazırlanan 101,46 trilyon yenlik...
Devamını Oku

Afyonkarahisar’da bin 300 yıllık Tevrat ele geçirildi

birgun.net -
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bin 300 yıllık Tevrat ve üzeri desen işlemeli deri...
Devamını Oku

Saadet Partisi’nden YSK’ye ‘Soylu’ başvurusu: Anayasal suç işliyor

birgun.net -
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurarak İçişleri...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi