MEB’den çocuk işçiliğe teşvik

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mesleki eğitim merkezlerine giden çocuklara lise diploması vermesinin ardından yen bir adım daha attı. Mesleki eğitim merkezlerine giden öğrencileri çalıştıran şirketlere de teşvik ödeneceği açıklandı.

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ

Özellikle organize sanayi bölgelerinde (OSB) ihtiyaç duyulan alanlarda yeni mesleki eğitim merkezleri sanayi şirketleri tarafından açılabilecek. Kurulacak özel mesleki eğitim merkezlerinde her bir öğrenci için ortalama altı bin TL ila yedi bin TL teşvik ödenecek.

BİR GÜN OKUL BEŞ GÜN İŞ

Mesleki Eğitim Merkezleri, çıraklık ve kalfalık eğitim sürelerinin birleştirilmesiyle birlikte 4 yıl süreyle eğitim verecek. Bu eğitimin üç yılı kalfalık, bir yılı ise ustalık eğitimi olacak. Haftanın bir gününü okulda, beş gününü iş yerinde geçirerek olan öğrenciler, 11. sınıfın sonunda kalfalık belgesi alacak, 12. sınıfın sonunda ise ustalık belgesi alacak. Son rakamlara göre 323 mesleki eğitim merkezinde 100 binin üzerinde öğrenci eğitim alıyor. MEB, OSB’lerde bulunan 32 mesleki eğitim merkezinde ise 10 bin öğrencinin eğitim aldığını açıkladı.

DİPLOMANIN ÖNÜ AÇILDI

Mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrenciler, ortaokul sonrası 4 yıllık zorunlu eğitimi tamamlamalarına rağmen lise diploması alamıyordu. MEB, yaptığı değişiklikle öğrencilerin lise diplomasına sahip olabilmenin önünü açtı.