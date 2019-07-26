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26.07.2019
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MEB’den imam hatiplere kurs desteği: Eğitimde çifte standart

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından 28 Şubat-1 Mart 2019 tarihinde yapılan çalıştaydan çıkan sonuçlar uygulamaya başlandı. İmam hatip okullarında başarı rakamlarını artırmak için 11. ve 12. sınıflara yönelik ek hazırlık kurs ve kampların ilki düzenledi

İsmail Arı İsmail Arı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından “Üniversiteye Doğru Hedef 2020 Programı” kapsamında imam hatiplilere yönelik her ilde, en az bir okulda “üniversite hazırlık kampı” düzenlenecek. Kamp için bağış alınabilecek, eğitmen konusunda İŞKUR’dan destek alınabilecek.

İLK KAMP DÜZENLENDİ

İmam hatiplilere yönelik ilk üniversite destek kampı 1 Temmuz tarihinde başladı. Beş hafta sürecek kamp 2 Ağustos tarihinde tamamlanacak.

Kampların uygulama biçimine ilişkinde öğrencilerin sekiz dönem boyunca bir kış kampına, bir de yaz kampına katılması gerekmektedir denildi. Kamp masrafları için bağış ve sponsorlardan faydalanılırken ulaşımında yerel yönetimler tarafından karşılanması öngörülmüş. Kamp süresi boyunca katılımcı öğrenciler izinli sayılacak. Kamp süresi çerisinde de yapılamayan dersler uygun bir takvim içinde telafi edilebilecek. Kamplar beş ile 10 gün aralığında planlanıyor. Programda, öğrencilerin ve velilerin kamp sürecini ciddiye almaları için belirli düzeyde ücret de alınıyor.

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HER İLDE EN AZ BİR OKUL

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalıştayda ortaya çıkan rapora göre kursların tüm yükü kamunun sırtına bindirilmiş daramda. Kamp programı uygulanabilecek pansiyonlu okullar tahsisi, yoksa Gençlik Spor İl Müdürlüğü gibi kamu kurumlarına ait binalar İmam Hatiplilerin hizmetine açılacak. Tüm bunlar yoksa kamp imkânı sunabilecek oteller, pansiyonlar ve mekanlar kullanılabilecek. Tabi ki maliyet yine kamu kaynakları olacak.

2020’YE KADAR 8 KAMP

MEB tarafından organize edilecek kamplar 2020 tarihine kadar devam edecek ve bu tarihe kadar da en az 8 kamp gerçekleşecek. Kamplarla üniversite başarı sıralamasının yukarıya çıkarılması hedeflenen uygulamaya tepkiler de gecikmedi. İmam hatipler dışında kalan okulların bu uygulamanın dışında kalması “fırsat eşitsizliği” olarak değerlendirildi.

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