MEB’den yönetmelik değişikliği: Teneffüs süreleri uzadı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tam gün eğitim yapılan ilköğretim kurumlarında teneffüs süresini en az 10 dakikadan, en az 15 dakikaya çıkardı. Ayrıca yönetmelik değişikliğiyle öğrencilere iftihar belgesi verilmesi uygulamasına son verildi.

MEB, ilkokula başlama yaşını 66 aydan 69 aya çıkaran kanun doğrultusunda yönetmeliği güncelledi. ‘Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmeliğe göre anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılacak. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra, fiziki imkanları yeterli olmak şartıyla anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilecek. Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilecek. İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış olan 69-71 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtta öncelik tanınacak.

DEVAMSIZLIK SMS VEYA E-MAİL İLE VELİYE BİLDİRİLECEK

İlkokulların 1’inci sınıfına ise eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilecek. Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları, velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirecek veya kayıtlarını bir yıl erteleyecek. Velilerden kayıt erteleme için sağlık raporu istenmeyecek. Yeni düzenlemeyle okul öncesi eğitim kurumlarında ikili eğitim yapılması zorunluluğu kaldırılarak, tam gün eğitime geçildi. Okul öncesi kurumlarda artık ‘güne başlama, oyun, beslenme, temizlik, etkinlik, dinlenme ve günü değerlendirme’ zamanlarını da içerecek şekilde, günde 50’şer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati süre ile tam gün eğitim yapılacak. Devamsızlık yapan öğrencilerin durumları veliye posta, e-posta veya kısa mesaj yolu ile zorunlu olarak bildirilecek. Teneffüs sürelerine ilişkin de düzenlemeye gidilirken, tam gün eğitim yapan okullarda daha önce 10 dakika olan teneffüs süreleri en az 15 dakikaya çıkarıldı. İkili eğitim yapan okullarda ise teneffüse en az 10 dakika ayrılacak.

İFTİHAR BELGESİ UYGULAMASI KALDIRILDI

Yönetmelikte yapılan değişiklikle ‘iftihar belgesi’ uygulamasına da son verildi. İftihar belgesi, ilköğretim kurumlarının tüm sınıflarında derslerdeki başarı durumuna bakılmaksızın, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk 5 dereceye giren, çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrencilere veriliyordu. Yeni yönetmelik ile birlikte okul öncesi eğitimde fırsat eşitliğini artırmayı amaçlayan farklı eğitime erişim modelleri de hayata geçiriliyor. Okul öncesi eğitime erişimi arttırmak için gezici öğretmen sınıfı, gezici sınıf, taşıma merkezi ana sınıfı, yaz eğitimi gibi çeşitli modeller uygulamaya konacak. Esnek saat ve zaman esaslı farklı erişim modelleri kapsamında bir yılda en az 200 etkinlik saati eğitim yapılacak. Bir günde yapılacak eğitim, 2 etkinlik saatinden az olamayacak. Yaz aylarında yapılan eğitime bir sonraki eğitim öğretim yılında ilkokula başlayacak çocuklar öncelikli olmak üzere okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocuklar kaydedilecek.

REHBERLİK SERVİSLERİ OLUŞTURULACAK

İlköğretim kurumlarında öğrencilere sosyal etkinlikler için rehberlik yapılması konusunda da düzenlemeye gidildi. Buna göre anaokulları ile ilkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında, rehberlik hizmetlerini yürütmek amacıyla rehberlik servisi oluşturulacak. Yeni mevzuatta öğrencilerin kınama yaptırımını gerektiren davranışları düzenleyen hükümlerine de yeni madde eklendi. Daha önce kınama gerektiren fiiller arasında sayılan, ‘okul içinde izinsiz görüntü ve ses kaydetmek’, ‘bilişim araçları ya da sosyal medya kanalıyla kişilik haklarını ihlal edecek şekilde izinsiz ses ya da görüntü kaydetmek veya yayınlamak’ şeklinde yeniden düzenlendi.



