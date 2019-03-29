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29.03.2019
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MEB’in ‘gözbebeğini’ kriz vurdu: Mesleki eğitim öğrencilerine staj ödeneği ayrılmadı

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik darboğaz, mesleki ve teknik eğitimi de olumsuz etkiledi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) özel sektör temsilcileriyle imzaladığı protokollerle burs ve staj olanağı tanıdığı mesleki ve teknik eğitim öğrencilerinin kamu kaynaklarından yararlanamadığı ortaya çıktı.

Karayolları Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü, mesleki eğitime alınacak öğrencilere 2019-2020 öğretim yılının sonuna kadar ödeme yapılamayacağını bildirdi.

Ekonomik kriz, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, “Büyük bir kaldıraç olarak görüyoruz” dediği mesleki ve teknik eğitime büyük darbe vurdu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile büyük turizm şirketleri başta olmak üzere birçok özel şirketle imzalanan anlaşmalarla adım adım özel sektöre devredilen mesleki eğitim öğrencilerinin kamu kurumlarında ücretsiz çalıştırılmak istenildiği öğrenildi. Karayolları Genel Müdürlüğü, asgari ücretin yüzde 30’u kadar ödeme yapmakla mükellef olduğu mesleki eğitim staj öğrencilerine 2019-2020 öğretim yılının sonuna kadar ücret ödeyemeyeceğini duyurdu.

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MALİYE ONAYLAMADI

Kurumun, ‘Mesleki Eğitim Öğrenci Kontenjanları’ başlığıyla il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, her öğretim yılında olduğu gibi bu yıl da Mesleki Eğitim Kanunu’nun 18’inci maddesi gereği öğrencilere staj imkanı sunulacağı ifade edildi. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne (KGM) bağlı birimlerde mesleki eğitime alınacak öğrenciler için kontenjanların oluşturulduğu ancak bütçe yaratılamadığı kaydedildi. Mesleki eğitim alacak öğrenciler için Maliye Bakanlığı’ndan (MB) 2019 yılı bütçe hazırlıkları çerçevesinde ödenek talep edildiği ancak talebin geri döndüğü anlatıldı.

VELİ İZNİYLE ÜCRETSİZ ÇALIŞMA

Stajyerlere 2019 yılı sonuna kadar ödeme yapılamayacağını açıklayan kurumun bilgilendirme yazısında, velilerin ücretsiz eğitimi kabul etmesi durumunda öğrencilerin mesleki eğitime başlayabileceği, “Öğrenciler velilerinden ücretsiz eğitimin kabul edildiğine dair dilekçe ile okuldan tasdikli muvafakatname getirmeleri koşuluyla eğitime başlatılabileceklerdir” ifadeleriyle duyuruldu.

Maliye Bakanlığı’nın, KGM’de staj yapacak öğrenciler için 2020 yılında ödenek vermesi halinde, Ocak ayından itibaren ücret ödemesi yapılabileceği vurgulanarak “Aksi takdirde öğrenciler eğitimlerine ücretsiz olarak devam edeceklerdir” denildi.

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