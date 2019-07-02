MEB’in öğretmen olma kriteri: Okurken eylemlere katılmamak

2016 yılında öğretmen atamalarına getirilen mülakat şartı nedeniyle, hemen her atama tartışmaların gölgesinde yapıldı. 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından ilan edilen KHK’lerle görevinden alınanların yakını olan öğretmen adayları dahi mülakatta sistemin dışına itildi.

Mülakatta düşük puan verilerek tercih hakları ellerinden alınan adaylar tekrar elenme endişelerini dile getirmek için Ankara’da bir araya geldi.

SİYASİ GÖRÜŞ ELENME NEDENİ

Bakanlık yetkilileriyle görüşen mülakat mağduru öğretmenlere, üniversite dönemindeki siyasi görüşlerinin, eyleme katılmış olmalarının ve KHK ile kapatılan bazı eğitim kurumlarında çalışmış olmalarının elenme nedeni olabileceği anlatıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, “KPSS puanına yakın mülakat puanı verilecek” talimatını anımsatan MEB yetkilisi, sonuçları 4 Temmuz’da ilan edilecek 20 bin sözleşmeli öğretmen alımında benzer sorunların yaşanmayacağının işaretini verdi.

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MUHATABINIZ BAKANLIK DEĞİL

Haklarında hiçbir dava olmayan öğretmen adayları, muhalif oldukları için elendikleri yönündeki düşüncelerini MEB bürokratlarına iletti. Bürokratlar, öğretmen adaylarına muhataplarının Bakanlık olmadığını ifade etti. Mülakat sonucunda elendikleri için başka bir muhatapları olmadığını söyleyen öğretmen adayları, haklarında hiçbir resmi suçlama olmadığından suçsuzluklarını ispat edememekten duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Yetkililer, öğretmen adaylarına eylemlere katılmanın da mülakatta elenme sebebi olacağını söyledi.