27.2 C
Istanbul
02.07.2019
Anasayfa EĞİTİM MEB’in öğretmen olma kriteri: Okurken eylemlere katılmamak

MEB’in öğretmen olma kriteri: Okurken eylemlere katılmamak

KPSS’den yüksek puan alan ancak düşük mülakat puanı verilerek ataması yapılmayan öğretmenler Bakanlığın kapısını çaldı. MEB yetkilileri, öğretmen adaylarına, eylemlere katılmanın mülakatta elenme sebebi olabileceğini ifade etti

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

2016 yılında öğretmen atamalarına getirilen mülakat şartı nedeniyle, hemen her atama tartışmaların gölgesinde yapıldı. 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından ilan edilen KHK’lerle görevinden alınanların yakını olan öğretmen adayları dahi mülakatta sistemin dışına itildi.

Mülakatta düşük puan verilerek tercih hakları ellerinden alınan adaylar tekrar elenme endişelerini dile getirmek için Ankara’da bir araya geldi.

SİYASİ GÖRÜŞ ELENME NEDENİ

Bakanlık yetkilileriyle görüşen mülakat mağduru öğretmenlere, üniversite dönemindeki siyasi görüşlerinin, eyleme katılmış olmalarının ve KHK ile kapatılan bazı eğitim kurumlarında çalışmış olmalarının elenme nedeni olabileceği anlatıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, “KPSS puanına yakın mülakat puanı verilecek” talimatını anımsatan MEB yetkilisi, sonuçları 4 Temmuz’da ilan edilecek 20 bin sözleşmeli öğretmen alımında benzer sorunların yaşanmayacağının işaretini verdi.

İlginizi çekebilir:  ‘Tatilde zorunlu hizmet hukuka aykırı’

MUHATABINIZ BAKANLIK DEĞİL

Haklarında hiçbir dava olmayan öğretmen adayları, muhalif oldukları için elendikleri yönündeki düşüncelerini MEB bürokratlarına iletti. Bürokratlar, öğretmen adaylarına muhataplarının Bakanlık olmadığını ifade etti. Mülakat sonucunda elendikleri için başka bir muhatapları olmadığını söyleyen öğretmen adayları, haklarında hiçbir resmi suçlama olmadığından suçsuzluklarını ispat edememekten duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Yetkililer, öğretmen adaylarına eylemlere katılmanın da mülakatta elenme sebebi olacağını söyledi.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,099AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

CHP’li meclis üyeleri belediye başkanını protesto etti, meclis toplantısına katılmadı

BİRGÜN İZMİR -
Aliağa Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı, oturumun yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleşmedi. İşten...
Devamını Oku

Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı Galatasaray’da

birgun.net -
Galatasaray, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'ı transfer ettiğini duyurdu.
Devamını Oku

Üsküdar’da çatı yenileme çalışması sırasında yangın

birgun.net -
Üsküdar Barbaros Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında yenileme çalışması sırasında...
Devamını Oku

ABD Senatosu’ndan Haftar güçlerine giden silahlar için soruşturma talebi

birgun.net -
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, ABD'nin, Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) sattığı silahların Libya'da...
Devamını Oku

Financial Times: Türkiye ile ABD bedeli ağır bir çarpışmaya doğru ilerliyor

birgun.net -
İngiliz Financial Times (FT) gazetesi Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi konusunda ABD...
Devamını Oku

Almanya’dan Facebook’a para cezası

birgun.net -
Almanya'da sosyal paylaşım sitesi Facebook'a 2 milyon avro ceza verildiği bildirildi.
Devamını Oku

Bir Bakışta BirGün (2 Temmuz 2019)

birgun.net -
Yine tarikat yurdu, yine yangın!
Devamını Oku

Saray’dan Kılıçdaroğlu’nun ‘not defteri’ eleştirisine yanıt

birgun.net -
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki,...
Devamını Oku

Motorunda kuşun yuva yaptığı kamyon seferden çekildi

birgun.net -
Bingöl'de, motor bölümünde kuşun yuva yaptığı yol inşaatında kullanılan kamyon, yavrular kuluçkadan çıkıp uçuncaya...
Devamını Oku

Max Kruse, Fenerbahçe için İstanbul’a geldi

birgun.net -
Fenerbahçe'nin 3 yıllığına kadrosuna kattığı Max Kruse, İstanbul'a geldi. 
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi