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01.07.2019
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Mecidiyeköy’de zincirleme kaza: Yaralılar var

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Mecidiyeköy’de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sularında D-100 karayolu Şişli Mecidiyeköy Sapağı Mevki Kadıköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy istikametine seyir halinde olan Fazilya K. idaresindeki 34 FV 4441 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Atanur Ö.’nün kullandığı 34 AAS 209 otomobile arkadan çarptı. Ardından Ziya M. idaresindeki 34 BKG 441 plakalı otomobil, Fazilya K’nın kullandığı otomobile çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada, Fazilya K. ve 5 yaşındaki kızı B.R.K. ile Ziya M., araçta sıkışarak yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kaza nedeniyle trafikte oluşan yoğunluk araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla normale döndü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:İHA

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