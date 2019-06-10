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11.06.2019
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Meclis Başkanı, İzlanda parlamentosuna mektup yazdı

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Fotoğraf: AA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzlanda Parlamentosu Başkanı Steingrimur J. Sigfusson’a mektup yazarak, A Milli Futbol Takımı’na yönelik saygısızlığın kabul edilemez olduğunu belirterek, “Dostane ilişkilerin yaralanmaması adına gereğini yapacağınızı ümit ederim.” ifadesini kullandı.

Şentop, İzlandalı mevkidaşı Steingrimur J. Sigfusson’a A Milli Takımı’nın İzlanda’da maruz kaldığı olaylar nedeniyle mektup gönderdi.

Mustafa Şentop, mektupta şunları kaydetti:

“Avrupa Şampiyonası Elemeleri çerçevesinde yapılacak olan İzlanda-Türkiye maçı için ülkenize gelen Türkiye Milli Futbol Takımı’mızın havaalanında gereğinden uzun bekletilmesinden ve bir futbolcumuza terbiye sınırlarını aşan saygısızlıkta bulunulmasından derin bir üzüntü duyduk.

İki ülke arasındaki dostane ilişkilere ve her zaman var olan karşılıklı saygıya onulmaz bir yara açan bu durumu kabul edilemez bulduğumuzu belirtmek isterim. Türk halkı ve şahsım adına böylesi müessif bir olayın yaşanmasından dolayı derin üzüntülerimi iletir, dostane ilişkilerin yaralanmaması adına gereğini yapacağınızı ümit ederim.”

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Şentop ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş’e de birer mektup yazdı.

Meclis Başkanı Şentop, Özdemir’e mektubunda, “İzlanda’ya giden Türkiye Milli Futbol Takımımızın havaalanında gereğinden uzun bekletilmesinden ve bir futbolcumuza terbiye sınırlarını aşan saygısızlıkta bulunulmasından derin bir üzüntü duyduk. Böylesi müessif bir olayın yaşanmasından dolayı size ve sizin şahsınızda Türk Milli Takımı’mıza geçmiş olsun dileklerimi iletir, yarın oynanacak maçta başarılar dilerim.” ifadelerini kullandı.

Şentop, Şenol Güneş’e mektubunda da üzüntülerini ileterek, “İçtenlikle ifade etmek isterim ki halkımızın ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin size ve futbolcularınıza güveni tam ve desteği daimidir. Böylesi müessif bir olayın yaşanmasından dolayı size ve sizin şahsınızda ekip arkadaşlarınıza geçmiş olsun dileklerimi iletir yarın oynanacak maçta başarılar dilerim.” ifadelerine yer verdi. 

Kaynak:AA

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