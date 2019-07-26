Meclis Başkanı Şentop: Bakanlar milletvekillerini muhatap almıyor

TBMM’nin 27’nci dönem ikinci yasama yılının geride kalmasının ardından Meclis Başkanı AKP’li Mustafa Şentop, gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Binali Yıldırım’ın istifasının ardından Meclis Başkanlığı görevine seçilen, yeni Anayasa’nın hazırlanması sürecinde Anayasa Komisyonu Başkanlığı’nı yapan Şentop, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne sahip çıktı. Şentop, sistem değişikliğine ya da revizyona gidilmesine gerek olmadığını öne sürdü, erken seçim iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde güçler ayrılığının sona erdiği, TBMM’nin itibarının ve etkinliğinin azaldığı eleştirilerine katılmadığını ifade eden Şentop, bununla ilgili rakamlar paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçmeden önceki 2017 yılında 313 Kanun’un TBMM’den geçtiğini ifade eden Şentop, yeni sistemin yürürlüğe girmesinin ardından bu sayının 110’a gerilediğini ama Meclis’in çalışmasında bir “gerileme” olmadığını iddia etti.

SORU SORACAK BAKANI BULAMIYORLAR

Yeni sisteme geçişle sözlü soru önergelerinin kaldırıldığını anımsatan Şentop, “Artık sözlü soru sorulmuyor çünkü Meclis’te Bakan yok. Milletvekili de Bakanı bulamadığı için yazılı olarak soruyor” dedi.

BAKANLARI UYARDIK

Yazılı soru önergelerine vaktinde yanıt verilmediği eleştirilerini de yanıtlayan Meclis Başkanı Şentop, “Önergelerin yanıtlanmaması konusunda bir sıkıntı var. Eski sistemde 15 gün önergenin işleme konması, 15 gün de yanıtlanması olmak üzere 30 gün sınırı vardı. Şimdi Anayasa’ya da giren hükme göre 15 gün içinde yanıtlanması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcılarını ve Bakanları milletvekillerini muhatap almaları konusunda yazılı ve sözlü olarak uyardık. Muhatap alınmama durumu doğru ama bu her dönem oluyordu” diye konuştu.

PARLAMENTER SİSTEM KRALLARIN SİSTEMİ

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Meclis Başkanı Şentop, parlamenter sistemin halkın yönetime katıldığı yerlerde uygun bir model olmadığını da iddia etti. Parlamenter sistemin “kralların sistemi” olduğunu savunan Şentop, “Parlamenter sistem, monarşilerde ve federasyonlarda başarıya ulaşır. Bu yönetim biçimlerinin dışında parlamenter sistemin başarıya ulaştığı tek bir örnek dahi yoktur” ifadelerini kullandı.

ARABAYA BENZETTİ

Yeni sistemle eski sistemi “araba örneği” üzerinden anlatan Şentop, “Manuel vitesli arabalarda debriyaj vardır ama otomatik viteslide yoktur. Buna benziyor” dedi. Şentop, yeni Anayasa’nın yapım sürecinde Cumhurbaşkanı Yardımcılarının da halk tarafından seçilmesinin planlandığını ancak bundan son anda vazgeçtiklerini de dile getirdi. Erken seçim iddiaları hakkında da konuşan Şentop, önümüzdeki dört yıl boyunca bir seçimin olmayacağını, erken seçim iddialarının gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Davutoğlu sorusunu “tahrik edici” buldu

Ahmet Davutoğlu’nun Başbakan olduğu dönemde Meclis Anayasa Komisyonu Başkanvekili olduğu hatırlatılan Şentop’a gazeteciler tarafından, “Ahmet Davutoğlu’nun sistemle ilgili eleştirileri konusunda ne düşünüyorsunuz?” sorusu yöneltildi. Şentop yanıtında, “Bu soru beni tahrik edici bir soru ama Meclis Başkanı sıfatıyla buna yanıt vermem doğru olmaz” dedi.