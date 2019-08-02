Meclis Başkanı Şentop’tan 22 bin liralık vekil maaşı yorumu: Geçinilmiyor!

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 22 bin 200 TL maaş alan milletvekillerinin geçinemediğini söyledi.

Habertürk televizyonunda Kübra Par’ın sunduğu Açık ve Net programına konuk olan Şentop, bazı milletvekillerinin ‘arabası dahi olmadığını’ söyleyerek, “Neden yok tam bilemiyorum. Durumları mı yok, ehliyetleri mi yok ama toplu taşıma kullanan vekiller var” diye konuştu.

Sözlerinin devamında milletvekillerinin geçinemediğini savunan Şentop, “Milletvekilinin harcamalarıyla ilgili kimsenin bir hesaplama yaptığı yok. Milletvekilleri mâlum hafta içi Ankara’da, hafta sonu memleketlerine gidiyorlar. Sadece gidiş-gelişle ilgili harcamaları var. Meclis’te milletvekillerini ziyarete gelenler harcamalarını kendi ödemiyorlar. Biliyorum ki birçok arkadaşımız seçmenleri otellerde misafir etme, hastane masraflarını ödeme gibi harcamalar yapıyor. Daha önce aldığı maaşın yarısını alan milletvekili o maaşla geçinirken, milletvekili olduktan sonra geçinemiyor. Araç tahsisi yok. Aracı olmayan milletvekilleri toplu taşıma araçları ile Meclis’e gidip geliyor. Maddi durumu müsait olmayabilir. Milletvekillerine araç tahsis edilmiyor. Lojmanları yok, üç tane personel veriliyor. Milletvekilleriyle ilgili tabloyu ortaya koyarken aldığı maaşı, harcamalarını da göz önüne almak lazım” ifadelerini kullandı.

‘ASGARİ ÜCRETLE YAPABİLEN GELSİN YAPSIN’

Asgari ücret harcaması yapan bir kişinin milletvekillerine verilen maaşı çok görebileceğini belirten Şentop, “Milletvekilliği maaşını asgari ücretle ifade ederseniz milletvekilliğini asgari ücret düzeyindeki bir maaşla yaşayabilen varsa gelsin o zaman milletvekilliği yapsın” değerlendirmesinde bulundu.

Sunucu Par’ın vekil maaşlarını hatırlatarak “Milletvekili maaşı 22 bin 200 lira. Yine de yetersiz mi buluyorsunuz?” sorusu karşısında “Yok, yetersiz demiyorum” diyerek bir süre duraklayan Şentop, “Bir saniye ben de bir bakayım” diyerek cep telefonundan maaşları öğrenmeye çalıştı.