28.8 C
Istanbul
04.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Meclis Başkanlık Divanı üyelerine kiralanan 66 araç için ayda 1 milyon 187...

Meclis Başkanlık Divanı üyelerine kiralanan 66 araç için ayda 1 milyon 187 bin lira ödeme

CHP milletvekili Özkan Yalım, TBMM Başkanlık Divanı için kiralanan 66 araç için ayda 1 milyon liranın üzerinde ödeme yapılmasıyla ilgili soru önergesi verdi.

birgun.net birgun.net

“Kamuda tasarruf yapılacağı” açıklamalarına karşın Meclis’in 2019 yılında 66 yeni araç kiralamak için ihaleye çıkması tartışma konusu oldu.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, TBMM’de grup başkanvekilleri, idare amirleri ve komisyon başkanlarına tahsis edilmesi için kiralanacak bu araçlarla ilgili Meclis Başkanlığınca yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

66 ARACA AYLIK 1 MİLYON 187 BİN TL ÖDEME

Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre Yalım’ın soru önergesine yanıt Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç’ten geldi. Bilgiç, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, parti grup başkanvekilleri, ihtisas komisyonu başkanları, Uluslar arası komisyon başkanlarının hizmetlerinde kullanılmak üzere 2009 yılından itibaren “Sürücüsüz Makam Aracı Kiralama İhalesi” yapıldığını belirterek kiralanan 66 araçla ilgili şu bilgileri verdi:

“TBMM’de Başkanlık Divanı üyeleri, komisyon başkanları ve grup başkanvekilleri makam hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanan sürücüsüz araç sayısı 66 adettir. İhale sözleşmesine göre 2 yıllığına kiralanan 66 araç için aylık 1 milyon 187 bin 200 TL kira bedeli ödenecektir.”

2019 MODEL ARACA AYDA 18 BİN LİRA

Bilgiç’in verdiği bilgiye göre tamamı 2019 model ve 2000 cc motor gücüne sahip araçların her birinin aylık maliyeti 18 bin TL’ye geliyor. 66 aracın Meclis’e yıllık maliyeti yaklaşık 14 milyon 250 bin TL, 2 yıllık maliyeti de 28 milyon 490 bini geçiyor.

TBMM Başkanlığı’nda İsmail Kahraman’ın görevinin son bulmasından önce 64, Binali Yıldırım’ın göreve başlamasından sonra ise 66 yeni araç kiralamak için ihale açan ancak bu ihaleleri daha sonrasında iptal eden TBMM, ihaleyi bu kez sonuçlandırdı.

İhalede araçlar için “2019 model, sıfır kilometre, dört silindir dizel, benzinli veya benzin-elektrikli hibrit motor, yol bilgisayarı” gibi özellikler istedi. 38 araç için ise “tam otomatik klima, deri döşeme, ısıtmalı koltuklar” gibi özellikler istenmişti

İlginizi çekebilir:  Çeşme’deki ‘Hazine sorunu’ TBMM gündeminde

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,127AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Meclis Başkanlık Divanı üyelerine kiralanan 66 araç için ayda 1 milyon 187 bin lira ödeme

birgun.net -
"Kamuda tasarruf yapılacağı" açıklamalarına karşın Meclis’in 2019 yılında 66 yeni araç kiralamak...
Devamını Oku

Cumhurbaşkanlığı’ndan S-400 açıklaması: Haftaya geldiği zaman göreceksiniz

birgun.net -
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Rusya'yla yapılan anlaşma sonucu Türkiye'ye gelmesi...
Devamını Oku

HDP’den Kuzey Ormanları açıklaması: AKP sözünde durmadı

birgun.net -
Gizem Görkem AydınHDP Milletvekili Ali Kenanoğlu, ÇED’in...
Devamını Oku

AİHM’ye seçilen yargıç Saadet Yüksel’in yemin törenine şaşırtan katılım

birgun.net -
Saadet Yüksel için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Strasbourg’daki merkezinde düzenlenen yemin...
Devamını Oku

Girit Adası’nda 4,1 büyüklüğünde deprem

birgun.net -
Girit Adası'nda 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet...
Devamını Oku

Mersin’de sahte içki zehirlenmelerinin ardından 6 gözaltı

birgun.net -
Mersin'de son bir hafta içerisinde 7 kişinin öldüğü, onlarca kişinin hastanelerde tedavi...
Devamını Oku

Yatağan’da tarihi eser operasyonu

birgun.net -
Muğla İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Yatağan Konak Mahallesindeki bir iş yerine...
Devamını Oku

Honduras’ta balıkçı teknesi battı: 27 ölü

birgun.net -
Honduras’ta balıkçı teknesi battı, 27 kişi hayatını kaybetti, 9 kişiyse kayboldu.
Devamını Oku

Fenerbahçe’den savunmaya ‘Kudryashov’ sürprizi

birgun.net -
Fenerbahçe, geçen sezonun devre arasında Başakşehir ile 6 aylık sözleşme imzalayan Rus...
Devamını Oku

Gemlik’in AKP’den kalan 101 milyon liralık borcunu açıklayan CHP’li başkana dava

birgun.net -
Bursa'nın Gemlik ilçesinin önceki dönem belediye başkanı AKP'li Refik Yılmaz, yeni başkan CHP'li Mehmet...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi