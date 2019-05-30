Meclis Komisyonu’nda bulunmak ‘tahrik’ sebebi

Meclis’te çıkan tartışmada, eski Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’na tekme atan ve çenesinden yaralayan eski AKP Milletvekili Zeyid Aslan’a, “indirimli” para cezası verildi.

TBMM Adalet Komisyonu’nda 2014 yılında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) yapısına yönelik düzenlemelerin görüşmeleri sırasında dönemin Yargıçlar Sendikası Başkanı Eminağaoğlu, Hükümet’in yargıya müdahalesinin kabul edilemeyeceğini söyledi ve düzenlemenin geri çekilmesini istedi. Çıkan olayların ardından eski AKP Milletvekili Aslan, Eminağaoğlu’na tekme attı. Tekmeli saldırı sonucu çenesinden yaralanan Eminağaoğlu, konuyu yargıya taşıdı. Aslan’ın milletvekilliğinin sona ermesinin ardından tamamlanan yargılamadan, “haksız tahrik” gerekçeli “indirimli ceza” kararı çıktı.

İlginizi çekebilir: Gazetecilere yönelik artan saldırıların araştırılmasına ilişkin önerge, AKP oylarıyla reddedildi

“BANA PARA CEZASI VERİN

Ankara 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamanın karar duruşmasına katılan Aslan, “Eminağaoğlu toplantıya davet edilmeden geldi. Orada 15 dakika kadar süren bir kargaşa oldu. Bir kısım milletvekili Eminağaoğlu’nun yanında yer aldı. Benim salladığım tekme Eminağaoğlu’na değmemiş, yaralamamıştır. Bu yönde tutulan Bilirkişi Raporu’nu da kabul etmiyorum. Hakkımda ceza verecekseniz para cezası verin” dedi.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ

Aslan’ın savunmalarını “inandırıcı” bulan mahkeme heyeti, önce kasten yaralama suçundan 120 gün ceza verdi. Aslan’ın kamu görevlisi kabul edilmesi nedeniyle bu ceza 180 güne çıkarıldı. Heyet, Eminağaoğlu’nun komisyon toplantısında bulunmasını ise “haksız tahrik” kabul ederek cezayı önce 135 güne indirdi ardından 2 bin 240 TL para cezasına çevirdi. Mahkeme heyeti, cezayı erteledi.

Mahkemenin kararına tepki gösteren Eminağaoğlu, BirGün’e yaptığı değerlendirmede, “Artık AKP’li milletvekilleri, birini dövmek istediğinde onun Meclis’te olmasını gerekçe gösterebilir” dedi.

Meclis’e gitmenin AKP’lileri tahrik ettiğinin mahkemece onaylandığını ifade eden Eminağaoğlu, “Meclis’e gitmek AKP’lileri tahrik ediyorsa kimse bundan sonra Meclis’e gitmesin. O gün CHP’li milletvekilleri orada olmasaydı beni linç edeceklerdi” şeklinde konuştu.