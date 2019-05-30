19.6 C
Istanbul
30.05.2019
Anasayfa ÖZEL Meclis Komisyonu’nda bulunmak ‘tahrik’ sebebi

Meclis Komisyonu’nda bulunmak ‘tahrik’ sebebi

Yargıçlar Sendikası Kurucu Başkanı olarak 2014 yılında TBMM’ye giden Eminağaoğlu’na tekme atan eski AKP Milletvekili Zeyid Aslan’a indirimli olarak 2 bin 240 TL para cezası verildi. Mahkeme heyeti, Eminağaoğlu’nun o gün Meclis’te bulunmasını tahrik sebebi saydı

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

Meclis’te çıkan tartışmada, eski Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’na tekme atan ve çenesinden yaralayan eski AKP Milletvekili Zeyid Aslan’a, “indirimli” para cezası verildi.

TBMM Adalet Komisyonu’nda 2014 yılında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) yapısına yönelik düzenlemelerin görüşmeleri sırasında dönemin Yargıçlar Sendikası Başkanı Eminağaoğlu, Hükümet’in yargıya müdahalesinin kabul edilemeyeceğini söyledi ve düzenlemenin geri çekilmesini istedi. Çıkan olayların ardından eski AKP Milletvekili Aslan, Eminağaoğlu’na tekme attı. Tekmeli saldırı sonucu çenesinden yaralanan Eminağaoğlu, konuyu yargıya taşıdı. Aslan’ın milletvekilliğinin sona ermesinin ardından tamamlanan yargılamadan, “haksız tahrik” gerekçeli “indirimli ceza” kararı çıktı.

İlginizi çekebilir:  Gazetecilere yönelik artan saldırıların araştırılmasına ilişkin önerge, AKP oylarıyla reddedildi

“BANA PARA CEZASI VERİN

Ankara 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamanın karar duruşmasına katılan Aslan, “Eminağaoğlu toplantıya davet edilmeden geldi. Orada 15 dakika kadar süren bir kargaşa oldu. Bir kısım milletvekili Eminağaoğlu’nun yanında yer aldı. Benim salladığım tekme Eminağaoğlu’na değmemiş, yaralamamıştır. Bu yönde tutulan Bilirkişi Raporu’nu da kabul etmiyorum. Hakkımda ceza verecekseniz para cezası verin” dedi.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ

Aslan’ın savunmalarını “inandırıcı” bulan mahkeme heyeti, önce kasten yaralama suçundan 120 gün ceza verdi. Aslan’ın kamu görevlisi kabul edilmesi nedeniyle bu ceza 180 güne çıkarıldı. Heyet, Eminağaoğlu’nun komisyon toplantısında bulunmasını ise “haksız tahrik” kabul ederek cezayı önce 135 güne indirdi ardından 2 bin 240 TL para cezasına çevirdi. Mahkeme heyeti, cezayı erteledi.

Mahkemenin kararına tepki gösteren Eminağaoğlu, BirGün’e yaptığı değerlendirmede, “Artık AKP’li milletvekilleri, birini dövmek istediğinde onun Meclis’te olmasını gerekçe gösterebilir” dedi.

Meclis’e gitmenin AKP’lileri tahrik ettiğinin mahkemece onaylandığını ifade eden Eminağaoğlu, “Meclis’e gitmek AKP’lileri tahrik ediyorsa kimse bundan sonra Meclis’e gitmesin. O gün CHP’li milletvekilleri orada olmasaydı beni linç edeceklerdi” şeklinde konuştu.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,251AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Meclis Komisyonu’nda bulunmak ‘tahrik’ sebebi

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
Meclis’te çıkan tartışmada, eski Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’na tekme atan...
Devamını Oku

Meydan Beşiktaş’ta kadın çalışan, mal sahibi tarafından saldırıya uğradı!

birgun.net -
İstanbul Beşiktaş'ta bulunan 'Meydan Beşiktaş'ta çalışan Gaye Akıl isimli kadın,  mal sahibi Şahin...
Devamını Oku

Gazeteciler tutukluyken hiç kimse özgür değil

birgun.net -
Dilan EsenCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Utku...
Devamını Oku

Sevgili herkes…

NAZIM ALPMAN -
Cezaevinde bulunan gazetecilere mektup çağrısı “Dışardaki gazeteciler”den geldi. Ben Elif’i (Ilgaz) biliyorum. O da...
Devamını Oku

Ekonomi dahil her şey geriye gidiyor!

birgun.net -
Avrupa Birliği Türkiye ile ilgili raporunu açıkladı. Raporda geçmiş yıllarda da olduğu...
Devamını Oku

“Kasten ve organizeli iptal” edilen seçim

İBRAHİM Ö. KABOĞLU -
“Anayasa, hukukun genel ilkeleri ve YSK tarafından oluşturulan seçim hukuku genel ilkeleri...
Devamını Oku

AKP’de ‘birlik’ fotoğrafı

Yaşar Aydın -
İstanbul seçimlerine bir aylık bir süre kalmasına rağmen AKP kendi tabanını ikna...
Devamını Oku

Erken terhis bayram sonrasına kaldı: AKP içinde anlaşmazlık var

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerliği sürekli hale getiren yeni askerlik...
Devamını Oku

İBB seçimi çok önemli. Neden?

FİKRİ SAĞLAR -
YSK’nin İBB Başkanlığı seçimini iptal için verdiği kararın gerekçeleri yayımlandı.
Devamını Oku

AKP’li vekiller bile isyan etti: ‘Engelli bireylerin sayısını bilmiyoruz’

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
Down Sendromu, otizm ve gelişim bozukluklarının yaygınlığının tespiti ile ilgili bireylerin ve...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi