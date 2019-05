Meclis kürsüsünde yalanları abaküsle saydı

Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmasına ilişkin kanun teklifi görüşülürken İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur ilginç bir yönteme başvurdu.

Elinde ‘abaküs’le kürsüye çıkan Cesur, “Bir abaküs yeter mi bilmem ama bugüne kadar her yolu denedik, vatandaşın sorunları için önergeler verdik, reddettiniz. Her yolu denedik, tutmadığınız sözlerinizi say say bitiremedik. Baktık olmuyor, bir de bu temel eğitim aracı ile sayayım dedim” ifadesini kullandı.

Abaküsü kürsüye koyan Cesur, iktidarın gerçekleştirmediği vaatlerini tek tek sayarak şu eleştirileri getirdi:

• Hepimizin bildiği temel eğitim yöntemiyle millete söz verip yapmadıklarınızı saymaya devam edeceğim. AK Parti’nin 3Y vaadi vardı; Yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar. Gıda fiyatları 2003’ten bugüne yüzde 407 arttı, konut yüzde 432 arttı, ulaştırma yüzde 390 arttı. TÜFE yüzde 310 arttı. Dünya enflasyon ilginde 64. Sıraya düştük.

• İşsizlik 2001 krizinin en kötü günlerinde yüzde 11,4’tü; dün açıklandı, yüzde 14,7. Sadece 2012’den bu yana işsiz sayısı 2,2 milyondan 4,74 milyona çıkarak rekor kırdı. Genç işsizliğiyse yüzde 26,1.

• Tüketici Hakları Derneği’nin raporuna göre, Türkiye’de 16 milyon kişi açlık sınırında ve 48 milyon kişi yoksulluk sınırında yani 64 milyon aç

• Dolar kuru 2002’de 1,67 idi; bugün 6,06. Kişi başına düşen millî gelir 12.480 dolardan sadece 9.632’ye yani 2007 seviyesine düştü.

• ’Benzin zamlarına güncelleme şart’ dediniz, yaptığınız güncellemelerle 1,66 liradan 7,20 liraya çıktı benzinimiz.

• 2002’de cari açık 600 milyon dolarken, son on altı yılda her yıl ortalama 36 milyar dolar cari açıkla, sonucunda dış borcu 130 milyar dolardan 445 milyar dolara çıkardınız.

• Yasaklara gelince; artık kimse telefonda bile konuşamıyor ‘Acaba dinleniyor muyum?’ diyor. Türkiye, kaygı ve korku ülkesi hâline geldi.

• EYT’liler 700 bin kişi aileleriyle beraber sizden çözüm bekliyor ama EYT’nin sesine kulaklarınız tıkalı.