Meclis ‘paketlere’ çalışacak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle birçok yetkisi Saray’a devredilen ve etki alanı daraltılan TBMM, tatil öncesi “paket” mesaisi yapacak. Meclis Askerlik Kanunu’nu görüşüp Meclis’i kapatmayı planlayan AKP, birçok düzenlemeyi yasalaştırmak için tatili bir ay erteleme kararı aldı.

Cumhurbaşkanı’na istediklerini askerlikten muaf tutma yetkisi veren 45’inci Madde nedeniyle uzlaşı sağlanamayan ve Genel Kurul’daki görüşmeleri süren yeni Askerlik Kanunu’nun bazı maddeleri dün gece Genel Kurul’dan geçti.

ASKERLİK 6 AYA İNDİ

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı’nda toplandı. Genel Kurul’da “Askeralma Kanunu”nun iki maddesi geçen hafta kabul edilirken, görüşmeler 3’üncü maddeden başladı. Teklifin askerlik süresini 6 aya indiren 5’inci maddesi ise partilerin ortak önergesiyle rötuşlanarak kabul edildi.

Kabul edilen madde ile birlikte; “Hizmet süresi erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 aydır. Hizmet sürelerini ihtiyaca göre bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya Cumhurbaşkanınca karar verilebilir” şeklindeki fıkrasına “Bu şekilde belirlenen hizmet süresi 6 aydan az olamaz” hükmü eklendi.

EĞİTİM PAKETİ İLK SIRADA

Temmuz ayının sonuna kadar mesai yapacağı bildirilen Meclis’in ilk gündem maddesi, yeni eğitim paketi olacak. Komisyon görüşmelerine bu hafta başlanacak paketle, 66 ay olan okula başlama yaşı 69 aya çıkarılacak. Organize sanayi bölgeleri yönetimlerince ve özel sektör tarafından mesleki eğitim merkezlerinin açılmasına da olanak sağlanacak.

VERGİ BORÇLARINA DÜZENLEME

Hükümet’in tatil öncesi Genel Kurul’a getirmeyi planladığı bir diğer paket ise “ekonomi paketi” olacak. Paketin içeriğine ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirilirken bazı vergi borçlarının yapılandırılmasına yönelik düzenlemelerin de paket içerisine alınacağı beklentisi dillendiriliyor. Düzenleme yasalaşırsa yapılandırma kapsamına borcunu makul sürede geri ödeyebilecek şirketler alınacak. Borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanamayacağına kanaat getirilen şirketlere ise yapılandırma hakkı yapılmayacak.

ÖRTÜLÜ AF GÜNDEMDE

Yeni yargı paketinin de Temmuz ayının sonuna kadar Meclis’ten geçmesi bekleniyor. Muhalefetin, “örtülü af hazırlığı” eleştirisinde bulunduğu paket kapsamında, şartlı salıverilme ve denetimli serbestlik yeniden düzenlenecek. İnfaz rejimi uyarınca adli suçlarda cezanın yüzde 66’sının yatılmasında değişikliğe gidilerek bu oran yüzde 50’ye çekilecek ve cezaevinde kalma süresi bu yolla azaltılacak.

KALKINMA PLANI GELECEK

Beş Yıllık Kalkınma Planı da tatil öncesinde Meclis gündemine gelmesi beklenen bir diğer düzenleme oldu. Son olarak 2014 yılında yürürlüğe giren ve süresi bitmesine karşın yenisi henüz hazırlanmayan paketin ayrıntıları da netleşmedi. 2019-2023 dönemine ilişkin Yeni Kalkınma Planı’nda Hükümet’in, eğitim, ekonomi, sağlık ve sosyal politikalara yönelik yol haritası yer alacak.