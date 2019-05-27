Meclis üyeleri hakkında Uğur Kaymaz incelemesi

Polis tarafından katledilen Uğur Kaymaz’ın isminin verildiği parka ilişkin İçişleri Bakanlığı, Derikli Belediye Meclis Üyeleri hakkında inceleme başlattı. Tebligatta, ‘çatışmada öldürülen kişi’ ifadeleri yer alıyor.

İçişleri Bakanlığı, Mardin’in Derik ilçesinde Derikli Sultan Kösen Parkı’na polis tarafından katledilen Uğur Kaymaz’ın adını veren Belediye Meclis üyeleri hakkında inceleme başlattı. Derik Belediyesi tarafından 2006’da açılan Uğur Kaymaz Parkı’nın adı Bakanlığın atadığı kayyum tarafından değiştirilmişti. Yerel seçimlerden sonra yeni seçilen belediye meclisi parkın adını tekrar Uğur Kaymaz Parkı değiştirmek üzere karar aldı. İlçe Kaymakamlığı ise ‘terör örgütüyle ilişkili olabileceği değerlendirildiğinden’ gerekçesiyle ret etti.

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AKP’LİLER ‘REDDETTİK’ DEDİ

İçişleri Bakanlığı belediyede inceleme başlattı. Bakanlık Başkontrolörü Mehmet Çoban’ın imzasıyla haklarında soruşturma başlatılan 5’i AKP’li 25 meclis üyesinden de savunma istendi. Meclis üyelerine gönderilen tebligatta, 12 yaşında polis tarafından katledilen Uğur Kaymaz’ın ismi geçmezken, “Kale Mahallesi’nde bir parkın isminin güvenlik görevlileri ile girdiği çatışmada öldürülen bir kişiye verilmesi yönünde Meclis kararı alınmasında olumlu oy kullandığınız, iddia konusu ile ilgili olarak…” ifadeleri yer aldı. Konuya ilişkin savunma veren AKP’li Meclis üyeleri, kararın retti yönünde hareket ettiklerine dair ifade verdi. HDP’li Meclis üyeleri ise, önümüzdeki günlerde hazırlayacakları ortak savunma metnini Bakanlık Başkontrolörü’ne iletecek.

Uğur Kaymaz Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 21 Kasım 2004’te babası Ahmet Kaymaz’la birlikte polis tarafından öldürülmüştü.