Meclis’e fezleke yağdı

Ülke yerel seçim gündemine kilitlenmişken Meclis’e, iktidarın muhalefet milletvekillerini “susturma” aracına dönüştürdüğü dokunulmazlık fezlekesi yağdı. 38’i HDP’li 42 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istendi.



TBMM Başkanlığı’nda bekletilen dokunulmazlık fezlekeleri, tatilin sona ermesiyle Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na ulaştırıldı. Yeni gelen 83 dokunulmazlık dosyasıyla ile birlikte Karma Komisyon gündemindeki fezlekelerin sayısı 544’e ulaştı.

Haklarında fezleke düzenlenen 42 milletvekilinden 38 ‘i HDP’li. HDP’li vekiller hakkındaki dosya sayısı ise 79. Karma Komisyon’a haklarında fezleke ulaşan milletvekilleri arasında CHP ve HDP genel başkanları da bulunuyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile HDP Eşgenel Başkanı Sezai Temelli hakkında birer, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında iki yeni dosya, komisyona sevk edildi.



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AKP’DEN SADECE BİR VEKİL



Hakkında dokunulmazlık fezlekesi düzen milletvekilleri arasında AKP’den yalnızca İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk yer aldı. CHP’den ise Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun dışında Murat Bakan ve Kamil Okyay Sındır’ın da dokunulmazlıklarının kaldırılması istendi.



HDP’LİLER İLK SIRADA



Yeni fezlekelerle birlikte 544’e ulaşan Karma Komisyon gündemindeki dosyalardan 346’sı HDP’li milletvekilleri hakkında düzenledi. İlk sıradaki HDP’lileri 200 fezleke ile CHP’liler izledi. MHP’den bir, AKP ve İyi Parti’den üçer milletvekili ile bir de bağımsız milletvekili hakkındaki dokunulmazlık dosyası da Karma Komisyon gündeminde bulunuyor.



HDP’li 38 milletvekili arasında Garo Paylan, Serpil Kemalbay, Hüda Kaya, Feleknas Uca, Ömer Öcalan, Meral Danış Beştaş da yer alıyor.