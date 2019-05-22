Meclis’e girmeye çalışırken ‘DHKP-C üyeliği’ iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar tutuklandı

TBMM ziyaretçi kabul salonuna giren ve DHKP-C üyesi oldukları öne sürülerek gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

14 Mayıs günü saat 15.00 sıralarında TBMM’ye gelen 1’i kadın 2 kişinin iddiaya göre CHP’li bir İstanbul milletvekilinin adını vererek ziyaretine geldikleri belirtildi. Meclis giriş kapısında rutin kimlik kontrolünün ardından iki kişinin kimliklerinden Genel Bilgi Tarama (GBT) yapıldı. GBT sorgulamaları sırasında iki kişinin DHKP/C ile bağlantıları olduğu iddia edildi.

Güvenlik görevlilerinin üst araması yapmak istediği 2 kişinin direnmesi üzerine arbede yaşandı. Yapılan üst aramalarında ise bomba düzeneği süsü verilmiş siyah kutu ve uç kısmına kesici cisim bantlanmış kurşun kalem bulunmuştu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Meclis’e girmeye çalışan M.Z. ve E.Y.’nin çeşitli suçlardan dava dosyaları ve aranma kayıtları olduğu açıklandı.

Gözaltına alınan ve burada soruşturma savcısı tarafından sorgulanan şüpheliler Z. ve Y., tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Zanlılar, mahkemece tutuklandı.