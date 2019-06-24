28.8 C
Istanbul
25.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Meclis’in gündemi asker alma ve 69 ay

Meclis’in gündemi asker alma ve 69 ay

TBMM bu hafta iki önemli kanun teklifini görüşecek. Eğer teklifler kanunlaşırsa askerlik sistemi değişecek ve okula başlama zamanı 69 aya çıkacak

birgun.net birgun.net

Türiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bu hafta Askeralma Kanun teklifi ve okula başlama yaşını 69 aya çıkaran teklif görüşülecek.

TBMM Genel Kurulu’nda, 25 Haziran Salı günü Askeralma Kanunu Teklifi’nin tümü oylanacak. Teklifin yasalaşmasıyla askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Erbaş ve erlerden isteyenler Milli Savunma Bakanlığı’nca uygun görülen sayıda 6 ay süreyle askerliğini uzatabilecek.

Ayrıca istekli olanlar bedelli askerlik de yapabilecek. Yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlar ise 1 Kasım 2019 tarihine kadar başvurmaları ve bedelli askerlikle ilgili belirlenen bedeli peşin ödemeleri şartıyla kuraya tabi tutulmaksızın bedelli askerlikten yararlanabilecek. Öte yandan teklif yasalaşırsa aynı gün Cumhurbaşkanlığı’nın onayına sunulacak.

İlginizi çekebilir:  Tek adam felaketi

Okula başlama yaşı

Genel Kurul bu teklifin ardından ise okula başlama zamanının 69 aya çıkaran teklifi görüşecek. Teklifin yasalaşmasıyla 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 aya çıkarılacak. İlkokul birinci sınıfa, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak. Mesleki eğitim merkezlerinin organize sanayi bölgesi yönetimlerince ve özel sektör temsilcilerince açılabilmesine de olanak sağlanacak. Sözleşmeli öğretmenlerin başka bir yere atanmaları için doldurmaları gereken süre 4 yıldan 3 yıla, bu sürenin ardından kadroya atananların aynı yerdeki görev süresi ise 2 yıldan 1 yıla indirilecek.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,904AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İmamoğlu ailesinin mal varlığı açıklandı

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mal varlığını açıkladı.
Devamını Oku

Efsane stat tarih oluyor

birgun.net -
1926 yılında İtalya'nın Milano şehrinde inşa edilen San Siro-Giuseppe...
Devamını Oku

AYM’den polis şiddetine ders gibi karar: Eziyet yasağı ihlal edildi

Uğur Şahin -
Anayasa Mahkemesi, polisler tarafından darp edilen Edip Elma, Murat Tavşan, Naim Erdoğan...
Devamını Oku

ABD’den S-400 açıklaması

birgun.net -
ABD'nin NATO Elçisi tarafından bugün yapılan açıklamada, Türkiye ile Rusya arasındaki S-400...
Devamını Oku

Şule Çet davasında olay yeri incelemesi yapan polis: “Berk panik, Çağatay sakindi”

Burcu Cansu -
Şule Çet davasının olay yeri keşfinin tutanağı mahkemeye sunuldu. Keşif tutanağında olaydan...
Devamını Oku

TÜPRAŞ işçileri İstanbul yolcusu

birgun.net -
Koç Holdinge bağlı TÜPRAŞ ile Petrol-İş Sendikası arasında sürdürülen toplu iş sözleşme...
Devamını Oku

Kılıçdaroğlu’ndan CHP’li belediye başkanlarına 7 kural

birgun.net -
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Devamını Oku

Atatürk’ün Karşıyaka ziyaretinin 93. yıl dönümü kutlandı

BİRGÜN İZMİR -
Karşıyaka’da Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Haziran 1926’da Karşıyaka’ya yaptığı ziyaretin 93. yıl...
Devamını Oku

Başkanlık makamlarına tasfiye: Bayraklı’daki ‘gereksiz’ makam odaları hizmete açıldı

birgun.net -
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, dış birimlerdeki başkanlık makamlarını tasfiye etti. Ana...
Devamını Oku

Bir Bakışta BirGün

birgun.net -
Erdoğan’dan ‘kabine revizyonu’ açıklaması
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi