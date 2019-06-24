Meclis’in gündemi asker alma ve 69 ay

Türiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bu hafta Askeralma Kanun teklifi ve okula başlama yaşını 69 aya çıkaran teklif görüşülecek.

TBMM Genel Kurulu’nda, 25 Haziran Salı günü Askeralma Kanunu Teklifi’nin tümü oylanacak. Teklifin yasalaşmasıyla askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Erbaş ve erlerden isteyenler Milli Savunma Bakanlığı’nca uygun görülen sayıda 6 ay süreyle askerliğini uzatabilecek.

Ayrıca istekli olanlar bedelli askerlik de yapabilecek. Yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlar ise 1 Kasım 2019 tarihine kadar başvurmaları ve bedelli askerlikle ilgili belirlenen bedeli peşin ödemeleri şartıyla kuraya tabi tutulmaksızın bedelli askerlikten yararlanabilecek. Öte yandan teklif yasalaşırsa aynı gün Cumhurbaşkanlığı’nın onayına sunulacak.

İlginizi çekebilir: Tek adam felaketi

Okula başlama yaşı

Genel Kurul bu teklifin ardından ise okula başlama zamanının 69 aya çıkaran teklifi görüşecek. Teklifin yasalaşmasıyla 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 aya çıkarılacak. İlkokul birinci sınıfa, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak. Mesleki eğitim merkezlerinin organize sanayi bölgesi yönetimlerince ve özel sektör temsilcilerince açılabilmesine de olanak sağlanacak. Sözleşmeli öğretmenlerin başka bir yere atanmaları için doldurmaları gereken süre 4 yıldan 3 yıla, bu sürenin ardından kadroya atananların aynı yerdeki görev süresi ise 2 yıldan 1 yıla indirilecek.