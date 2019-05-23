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24.05.2019
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Meclis’te ‘gerekçeli karar’ tartışması

birgun.net birgun.net

TBMM Genel Kurulu’nda, Yüksek Seçim Kurulu’nca (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin açıklanan gerekçeli karar, tartışmaya yol açtı. AKP’li ve CHP’li milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili HDP’li Mithat Sancar başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da, YSK’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin açıkladığı gerekçeli karar üzerinde tartışma çıktı. 

CHP’li Bülent Tezcan ve Engin Özkoç, AKP’nin ‘oylar çalındı’ iddialarının gerekçeli kararda yer almadığını dile getirdi.

Seçimlerin yenilenmesine karar veren 7 YSK üyesinin vicdanları kanattığı söyleyen Özkoç’a, AKP’li vekiller tepki gösterdi. Bunun üzerine CHP’li Ali Öztunç ile AKP’li Ramazan Can arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Sancar, birleşime ara verdi.

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Kaynak:DHA

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