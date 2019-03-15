Meclisteki 5 partiden Yeni Zelanda’daki saldırıya ortak kınama

TBMM’de grubu bulunan 5 parti, Yeni Zelanda’da gerçekleşen cami saldırını yayımladığı ortak bildiriyle kınadı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Meclis’teki siyasi parti grup temsilcilerinin Yeni Zelanda’da gerçekleştirilen cami saldırısı ile ilgili imza altına aldıkları ortak bildiride, “Bu menfur hadise, birkaç ‘çılgın’ın şahsi teşebbüsü olmaktan ziyade, her geçen gün artan ve ne yazık ki bir kısım politikacının ve medya unsurunun destek verdiği İslam ve yabancı karşıtı, nefret söylemini esas alan ırkçılığın sonucudur” denildi.



Giderek yoğunlaşan bu tür saldırıları, psikolojik problemleri bulunan bazı kişilerin bireysel saldırıları olarak nitelendirmenin artık mümkün olmadığını belirten Şentop, şunları kaydetti:

“Bugüne kadar tüm ikazlarımıza rağmen bu yaklaşımlarından vazgeçmeyen muhataplarımız, İslam ve Müslüman karşıtı söylemlerin sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü görmek ve gerekli tedbirleri almak mecburiyetindedir. Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde birlikte yaşama iradesi gösteren çoğulcu toplumları hedef alan bu eylemlere karşı tüm dünya artık sesini yükseltmeli ve İslam karşıtlığı üzerinde artan terörizme ortak dayanışma içerisinde dur demelidir. Asya Parlamenter Asamblesi, Akdeniz için Birlik Parlamenter Asamblesi ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi dönem başkanı olarak, tekrar bu saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Bu vasıflarımla, bugün bazı mevkidaşlarımla da görüşecek, bu kabil saldırıların yeniden gerçekleşmemesi ve teröre karşı ortak tavır içinde olunması hususunda alınacak önlemler üzerinde istişarelerde bulunacağım. Şehitlerimize rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. İslam dünyasının ve Yeni Zelanda halkının başı sağ olsun.”