Meclis’te kim, ne kadar çalışıyor, belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kanunlar Ve Kararlar Başkanlığı, yasama dönemlerine göre siyasi partiler ve milletvekillerinin çalışma istatistiklerini paylaştı. Buna göre, 21’inci ve 27’nci dönemler arası yazılı soru önergesi en fazla işleme alınan isim Sezgin Tanrıkulu olurken aynı dönemler arasında Meclis Araştırma Önergeleri en çok işleme alınan siyasi parti ise CHP oldu.

Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı’nın verilerine göre, 21’inci dönemde yazılı soru önergesi en fazla işleme alınan isim dönemin Saadet Partisi milletvekili Mehmet Zeki Çelik, 22’inci dönemde CHP’li Ensar Öğüt, 23’üncü dönemde CHP’li Kemal Demirel, 24’üncü dönemde ise MHP’li Özcan Yeniçeri oldu. 25, 26 ve 27’nci dönemde ise Sezgin Tanrıkulu ilk sırada yer aldı.

İLK SIRADA CHP’LİLER

Kanun tekliflerinde en fazla imzası bulunan milletvekillerinin verilerine de paylaşan Başkanlık, 24’üncü ve 26’ncı yasama dönemlerinde Mahmut Tanal’ın, 25 ve 27’nci dönemlerde ise Sezgin Tanrıkulu’nun ilk sırada yer aldığını ortaya koydu.

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ÖNERGELERDE TEK PARTİ

22’inci ve 27’inci yasama dönemleri arasında işleme alınan Meclis Araştırma Önergeleri’nde ise sırasıyla CHP’li Hüseyin Ekmekçioğlu, Mehmet Ali Özpolat, İhsan Özkeş, Orhan Sarıbal, Mahmut Tanal ve Serkan Topal ilk sırada yer aldı.

AKP SADECE YÜZDE 1

Araştırma Önergeleri’nin siyasi partilere göre dağılımı da istatistiksel olarak paylaşıldı. Buna göre, 27’nci dönemde araştırma önergelerinin yüzde 63’ü CHP, yüzde 16’sı ise HDP milletvekilleri tarafından verildi. İYİ Parti milletvekillerinin yüzde 8’i, MHP milletvekillerinin ise yüzde 4’ü araştırma önergelerine imza atarken AKP’li milletvekillerinin sadece yüzde 1,63’ü araştırma önergesi verdi. Diğer önergeler ise siyasi parti grupları adına verildi.

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‘Halkın sesi olmaya devam edeceğiz’

Verilerle ilgili BirGün’e değerlendirmelerde bulunan CHP’li Tanrıkulu, “Bu istatistikler aynı zamanda halkın sorunlarına ne derece ilgili olunduğunu da ortaya koyuyor” dedi. Açıklanan istatistiklerin Meclis’in denetim işlevi açısından büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Tanrıkulu, şunları söyledi:

“Milletvekillerinin ne kadar çalıştığını ve kendilerine ulaşan bilgileri Meclis’e ne sıklıkla aktardığını görmüş olduk. İktidar milletvekillerinin toplumun sorunlarını Meclis’e aktarma konusunda ne kadar eksik olduklarını da gördük.” “MHP’nin gerek milletvekili gerekse parti bazında çalışmalarının yetersiz olduğunu görüyoruz. İlgili parti, iktidarın bir parçası haline gelmiştir. Meclis üzerinden denetim görevini yapma gibi bir çabaları yok. Oysa bizler insan hakkı ihlalleri başta olmak üzere büyük, küçük tüm sorunları Meclis gündemine taşımaya ve halkın sesi olmaya devam edeceğiz.”