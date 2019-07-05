Meclis’te ‘tarafsızlık’ tartışması

TBMM Genel Kurulu’nda, yerel seçim sonrasında muhalefetin gündeme taşıdığı sistem tartışması yapıldı. CHP ve İYİ Partili isimler cumhurbaşkanının partili olmasını eleştirirken AKP ve MHP’li isimler ise sistemde değişikliğe yanaşmadıklarının sinyalini verdi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girişinin birinci yıldönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, “Anayasal hükümlere asgari saygı gereği cumhurbaşkanının parti genel başkanlığından çekilmesi gerekiyor” diye konuştu. Kaboğlu, “Bir yılda TBMM 38 yasa, saray 41 kararname çıkardı” bilgisini paylaştı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise yaptığı konuşmada, “Partili cumhurbaşkanlığını bu millet istemiyor. Bunun için referandum yapalım” dedi. Altay’a yanıt veren AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Hepimizin milletin iradesine saygı göstermemiz, ortaya koyduğu sistemi hep beraber kabul etmemiz, daha iyi çalışması için de millet, devlet lehine birlikte yol almamız gerekir ifadelerini kullandı.

Ardından söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, “Sistem sayesinde ‘Egemenlik kayıtsız şartsız sarayındır’ şekline dönüşmüştür” diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ise muhalefetin sözlerine tepki göstererek, “MHP de Cumhur İttifakı da AK Parti de sonuna kadar cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin arkasındayız” dedi.

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‘Revizyonlar olması normaldir’

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün sabah ilk olarak AKP’li vekillerle bir araya geldi, ardından da Saray’da kabinesini topladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Kabine Toplantısına ilişkin açıklama yaptı. Kalın, başkanlık sistemiyle ilgili tartışmalarla ilgili, “İhtiyaçlara göre belli değerlendirmeler, revizyonlar, güncellemeler yapılması normaldir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400 hava savunma sisteminin teslimatıyla ilgili soruya yanıt veren Kalın, “S-400 yakın tarihte gelecek, aktif şekilde kullanılacak” dedi.

Yeni parti kuracağı iddia edilen eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan’ın, Erdoğan ile görüşme yaptığını doğrulayan Kalın, “Sayın Cumhurbaşkanı, Ali Babacan ile görüşmüştür ama içeriği ile ilgili bilgi veremem” dedi.

Erdoğan’ın AKP’li vekillerle gruplar halinde toplantılarını sürdüreceği bildirildi.