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17.06.2019
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[mecra] salon, karma sergiyle açılıyor

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İstanbul’da Kadıköy’de 2017’de kapılarını açan [mecra], 21 Haziran Cuma akşamı düzenlenecek açılış partisiyle ilk yaşını kutlayacak.

[mecra] salon, sağladığı alanla birlikte misafirlerine çeşitli performans, parti, atölye, söyleşi, gösterim ile sergileri keşfetme ve hayata geçirme olanağı verecek.

[mecra] salon Enes Alba, Ömer Tevfik Erten, Ali Murat Gali ve Ekin Keser’in katılacağı, ‘Salon w./ Proud & Pride’ isimli karma sergiyle saat 20.00’de kapısını açacak.

Sergi ile kokteyl devam ederken Barış Demirel ve Stiff’in akustik performanslarının olacağı açılış gecesi, [mecra] teras’ta ‘Summer Night Sessions’ partisi ile devam edecek.

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