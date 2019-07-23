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23.07.2019
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Medya A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne İpek Elif Atayman atandı

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Medya A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne İpek Elif Atayman‘ı atadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 gün önce istifa çağrısında bulunduğu belediye iştiraklerindeki müdürlerin yüzde 90’ının istifa ettiğini açıklamıştı. İmamoğlu ayrıca “Önümüzdeki süreç kısmen açılmış oldu. Arkadaşlarım takip ediyor, bu şirketlerle ilgili hızlıca yönetim atamaları gerçekleştireceğiz” demişti. 

Atayman’dan önce Medya A.Ş.’nin başında Abdurrahman Tığ bulunuyordu.

Dr. İpek Elif Atayman Kimdir?

Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü’nden mezun olan Dr. İpek Elif Atayman, 1991-1998 yılları arasında farklı ulusal kanallarda görsel yönetmenlik ve muhabirlik yaptı. 90’lı yılların sonlarında ayrıldığı televizyon sektörünün ardından 11 yıl boyunca Şişli Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkilerden sorumlu danışmanlık görevini yürüttü. Bu süre zarfında pek çok özel kurum ve kuruluşla ortaklaşa projeler ve sosyal sorumluluk kampanyaları düzenledi. Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tamamlayan Dr. Atayman,siyasi kişi ve kurumların yanı sıra çeşitli sektörlerden farklı kurum ve kuruluşlarda,iletişim danışmanlığı ve yöneticilik yaptı.

2010 yılında Marmara Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünden “Politik Sinema: Costa Gavras” üzerine yaptığı tez çalışması ile doktorasını alan Dr. Atayman, hâlâ özel bir üniversitede ders vermeye devam etmektedir.

Atayman ayrıca, Mart 2016/Ekim 2018 tarihleri arasında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda, basından sorumlu başkan danışmanı görevini de yürütmüştür. Atayman, Basın Konseyi Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve Marmara Grubu Vakfı Akademik Konsey üyesidir.

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  • Konu başlıkları:
  • İBB

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