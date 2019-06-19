Eski AKP’li milletvekili ve Star yazarı Mehmet Metiner, Haber Global’de katıldığı programda, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in 2011’de attığı ve Fetullah Gülen’i savunduğu tweet’i, Ekrem İmamoğlu’nun attığını iddia etti.

ÖZÜR DİLEDİ

Metiner, açıklamalarının yer aldığı videonun sosyal medyada gündem olmasının ardından twitter hesabından yaptığı açıklamada özür diledi.

Metiner, şunları yazdı:

“CHP adayına ait olmadığını sonradan öğrendiğim o tweet üzerinden yaptığım eleştiriden dolayı kamuoyundan özür dilerim. Biz yanlışlığımızı gördüğümüzde özür dileyecek kadar erdem sahibiyiz. CHP adayı gibi değiliz hamdolsun.”

CHP adayına ait olmadığını sonradan öğrendiğim o tweet üzerinden yaptığım eleştiriden dolayı kamuoyundan özür dilerim. Biz yanlışlığımızı gördüğümüzde özür dileyecek kadar erdem sahibiyiz. CHP adayı gibi değiliz hamdolsun.https://t.co/k1LLPXqYu8 — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) June 19, 2019