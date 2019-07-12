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12.07.2019
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‘Mehmet Şimşek Babacan hareketinin tam göbeğinde’

Ali Babacan ile birlikte hareket eden isimler arasında eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de bulunduğu öne sürüldü.

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, eski başbakan yardımcısı Ali Babacan’ın kuracağı partiye dahil olduğunu öne sürdü.

Altaylı yazısında şunları aktardı:

“Benim yıllar önce “Amerikalı eşi CIA’de çalışır. Böyle bakan mı olur!” diyerek ayıp ettiğim Mehmet Şimşek. Şimşek’in Babacan’la beraber olup olmayacağı merak edilirken, “Şimşek, Babacan hareketinin tam da göbeğinde” diye bir bilgi atıldı ortaya. Mehmet Bey şimdi hareketin tam göbeğinde mi bilmiyorum.”

‘ADININ YANINDA SORU İŞARETİ VARDI’

“Ancak Gül ve Babacan yeni parti için yola çıkarken Mehmet Şimşek adının yanında bir soru işareti vardı. Gül’e çok yakın olmasına rağmen Babacan’ın çevresi Mehmet Şimşek için “Mehmet iyidir hoştur ama Tayyip Bey yarın çağırıp bakan yapacağım dese koşa koşa gider” diye düşünüyordu. Bu düşünce geride kalmış olmalı ki, şimdi hareketin göbeğine yerleşmiş.”

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