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10.07.2019
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Mehmet Şimşek’ten ‘Ali Babacan’la beraber misiniz’ sorusuna yanıt

Eski bakan Mehmet Şimşek, AKP'den istifa eden Ali Babacan'la birlikte hareket edip etmeyecekleri yönünde gelen soruya yanıt verdi.

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Ekonomiden sorumlu eski bakanlardan ve eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AKP’den istifa eden Ali Babacan ile siyasi beraberlikleri olup olmadığı yönünde gelen soruya “Zamanı gelince konuşuruz” diye yanıt verdi.

SASA tarafından düzenlenen basın toplantısında Reuters‘ın “Babacan ile birlikte hareket edebileceğiniz şeklinde yorumlar var, ne diyorsunuz?” şeklindeki sorusuna Şimşek, “Zamanı gelince konuşuruz” yanıtını verdi.

Bir süredir yeni bir parti kuracağı yönünde hakkında haberlerin yayınlandığı Ali Babacan, partinin kurucu üyeliğinden 8 Temmuz’da istifa etmişti.

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