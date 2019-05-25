17.3 C
Istanbul
26.05.2019
Anasayfa DÜNYA Meksika'da askeri helikopter düştü: 6 ölü

Meksika’da askeri helikopter düştü: 6 ölü

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: DHA

Meksika’da deniz kuvvetlerine ait bir helikopter ormanlık bölgeye düştü. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, yerel saatle 13:45 sıralarında Meksika’nın Querétaro eyaletinde yer alan Jalpan de Serra bölgesinde meydana geldi.

Yangın söndürme faaliyetleri kapsamında bölgede izleme yapmak üzere görevlendirilen Deniz Kuvvetleri’ne ait Mi-17 tipi helikopter, henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alana düştü. Kaza sonrası yanan helikopterde bulunan 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kazaya dair geniş çaplı araştırma başlatıldı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,105AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Artvin’de Ensar Vakfı’nı protesto ettiği için yargılanan 12 kişi beraat etti

HABER MERKEZİ -
Dilan ŞahinbaşArtvin'de Ensar Vakfı'nın düzenlediği konferansı protesto...
Devamını Oku

Sabahattin Önkibar’a saldırı

birgun.net -
Odatv yazarı Sabahattin Önkibar evinin önünde 3 kişilik grup tarafından saldırıya uğradı.
Devamını Oku

Öğrencileri darp eden okul müdürü görevden alındı

birgun.net -
Çankırı’nın Yapraklı ilçesindeki bir ilkokulda İstiklal Marşı töreninde kürsüye çıkardığı öğrencilere şiddet...
Devamını Oku

Bursa’da işçileri taşıyan midibüs devrildi: Yaralılar var

birgun.net -
Bursa'da, kontrolden çıkan servis midibüsü, refüjdeki direğe çarparak devrildi. Kazada, sürücünün de...
Devamını Oku

Halfeti’de gözaltına alınanların gözaltı süresi uzatıldı

birgun.net -
Urfa Barosu İnsan Hakları Merkezi, Halfeti’de yaşanan çatışmanın ardından gözaltına alınan 20...
Devamını Oku

Tayland’da kimyasal madde taşıyan gemi yandı: 130 kişi hastanelik oldu

birgun.net -
Tayland’ın Chonburi eyaletinde bulunan Bang Lamung bölgesindeki Laem Chabang limanında, kimyasal madde...
Devamını Oku

Genco Erkal: Hırsız, halkın verdiği mazbatayı seçilmiş başkanın elinden çalandır

birgun.net -
Erdoğan'ın "Herhalde bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız” sözlerine...
Devamını Oku

Elektronik YDS’de bilgisayarlar dondu

birgun.net -
Türkiye’nin her yerinden adayların katılımıyla yüz tanıma sistemiyle katıldığı, İstanbul, Ankara ve...
Devamını Oku

Ankara’nın ilk çizgi roman festivali başladı

birgun.net -
Ankara Comics and Art Festivali, başkentli çizgi roman tutkunlarına kapılarını açtı. 
Devamını Oku

Kedi Tombi’den sınıf arkadaşlarına veda

birgun.net -
İzmir”de öğrencilerin sınıfta baktığı kedi Tombi, okulların tatile girmesinin ardından yurt dışına...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi