Meksika’da askeri helikopter düştü: 6 ölü

Meksika’da deniz kuvvetlerine ait bir helikopter ormanlık bölgeye düştü. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, yerel saatle 13:45 sıralarında Meksika’nın Querétaro eyaletinde yer alan Jalpan de Serra bölgesinde meydana geldi.

Yangın söndürme faaliyetleri kapsamında bölgede izleme yapmak üzere görevlendirilen Deniz Kuvvetleri’ne ait Mi-17 tipi helikopter, henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alana düştü. Kaza sonrası yanan helikopterde bulunan 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kazaya dair geniş çaplı araştırma başlatıldı.