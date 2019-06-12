Meksika’da bir gazeteci cinayeti daha

Meksika’nın Tabasco eyaletinde Norma Sarabia isimli gazeteci iki kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

15 yıl boyunca Tabasco Gazetesi için çalışan Sarabia’nın daha sonrasında diğer yerel medya kuruluşlarında çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Meksika’da uyuşturucu kaçakçılığı ve siyasi yolsuzlukla bağlantılı olaylar yüzünden 2000 yılından bu yana 100’den fazla insan öldürüldü. Bu cinayetlerin büyük çoğunluğu cezasız kaldı.

Meksika hükümetinin gazeteciler ve insan hakları aktivistleri için koruma programına kayıtlı olan adliye muhabiri Francisco Romero da tehdit aldıktan sonra Mayıs ayında Meksika’nın Karayipler kıyısındaki bir tatil beldesi Playa del Carmen’de ölü bulunmuştu.