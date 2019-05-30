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30.05.2019
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Meksika’da turistleri taşıyan otobüs yandı: 21 kişi hayatını kaybetti

Meksika'da turistleri taşıyan otobüsün kamyonla çarpışması sonucu çıkan yangında 21 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

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Meksika’nın güneyindeki sahil şehri Veracruz’da turistleri taşıyan otobüsün kamyonla çarpışması sonucu çıkan yangında 21 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Veracruz Sivil Savunma Direktörü Roberto Hernandez, yaptığı açıklamada, Nogales ilçesinde yaşanan kazada, otobüste bulunan 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin ise yaralandığını söyledi.

Kazanın, gezi otobüsüyle bir kamyonun çarpışması sonucu meydana geldiğini kaydeden Hernandez, çıkış kapılarını bloke edecek şekilde yana devrilen otobüsün alev aldığını ifade etti.

Hernandez, yaralıların yakındaki hastanelerde tedavi alındığını ancak can kaybının artmasından endişe edildiğini belirtti.

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