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28.05.2019
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Meksika’da uçakta ölen yolcu 246 paket kokain yutmuş

Meksika'da bir yolcunun uçakta ölümü sonrası 246 paket kokain yuttuğu ortaya çıktı.

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Meksika’nın başkenti Mexico City’den Japonya’ya giden bir yolcu, 246 paket kokain yuttuktan sonra uçakta öldü.

Udo N. adlı Japon yolcunun fenalaşması üzerine 199 yolcu taşıyan uçak, Meksika’nın Hermosillo kentine acil iniş yaptı.

Aşırı dozda uyuşturucuya bağlı beyin ödeminden öldüğü açıklanan yolcunun mide ve bağırsaklarında uyuşturucu paketleri bulundu.

Otopsiyi yapan doktorlar paketlerin her birinin 2,5 santimetre uzunluğunda ve bir santimetre genişliğinde olduğunu söyledi.

Udo N’nin Mexico City’ye Kolombiya’nın başkenti Bogota’dan aktarma yapmak için geldiği belirtildi.

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