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18.07.2019
Anasayfa DÜNYA 'El Chapo'nun cezası belli oldu

‘El Chapo’nun cezası belli oldu

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ABD’de tutuklu bulunan Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin “El Chapo” Guzman hakkında görülen davada karar verildi. 62 yaşındaki Guzman hakkında mahkeme müebbet ve 30 yıl hapis cezası verdi.

Uyuşturucu madde dağıtımı, kaçak silah bulundurmak ve kara para aklamak gibi birçok suçtan yargılanan 62 yaşındaki El Chapo, duruşmada bir çevirmen aracılığıyla açıklamalarda bulundu. 

El Chapo lakaplı Guzman, her gün 24 saat boyunca ABD’li yetkililerin psikolojik, duygusal ve zihinsel işkencesine maruz kaldığını söyledi.

Brooklyn’de görülen duruşmada mahkeme kararını müebbet ve 30 hapis cezası olarak açıkladı.

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