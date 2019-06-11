Müzisyen Melek Mosso, son konserinde kadınlara seslendi. Kadınların kimseye ihtiyacının olmadığını söyleyen Mosso “Açmak istiyorsanız açın, konuşmak istiyorsanız konuşun, kimsenin nasıl davranmanız gerektiğine, nasıl konuşmanız gerektiğini söylemesine, ne yapmanız gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok kızlar. Sizin kendi kanatlarınız var. Kimsenin kanatları altında durmanıza ihtiyacınız yok” dedi.

Mosso’nun sözlerinin cımbızlanarak yayınlanması üzerine sosyal medyada gündem oldu. Mosso’nun konuşmasındaki sözleri linç ifadeleri kullanıldı.

Bu paylaşımların ardından sevenlerinden de Mosso’ya destek gecikmedi. Yapılan paylaşımlarında kadınların yaşadığı taciz, tecavüz ve şiddet gibi sorunlara dikkat çekildi, Mosso’nun yanında oldukları vurgulandı. Mosso ise sözlerinin arkasında olduğunu ifade etti.