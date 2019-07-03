Melih Cevdet Anday bu yıl roman dalında anılacak

Nevzat Çağlar Tüfekçi

Deneme, tiyatro, roman ve şiir dallarında özgün eserler veren Melih Cevdet Anday, bu yazım türlerinde verilen ödüllerle anılmaya devam ediyor. Her yıl ayrı dalda verilen ödülün türü 2019 yılı için ‘Roman’ olarak belirlendi.

Milas Belediyesi tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek olan ‘Melih Cevdet Anday Anma Günleri’nin, bu yılki yarışma konusu ‘Roman’ olarak açıklandı. Yarışmaya son katılım tarihinin 31 Temmuz 2019 olduğu belirtildi. Kazanan yapıt sahibine ödülü, 24 Ağustos 2019 tarihinde Milas-Ören’de düzenlenecek törende verilecek.

Seçici kurulunun Ataol Behramoğlu, Oğuz Demiralp, Sadık Aslankara, Asuman Kafaoğlu Büke ve Turgay Fişekci isimlerinden oluştuğu yarışmada yapıt sahibi, 3 bin TL ödül alacak.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin daha önce hiçbir yerde yarışmaya katılmamış bir adet Roman kitabını; adı, açık adresi ve kısa yaşam öyküleri ile beraber Milas Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Hisarbaşı Mahallesi Belediye Caddesi No:24/A Milas- Muğla adresine (6 adet olarak) göndermeleri gerektiği ifade edildi.

Yarışmacılar, yarışma şartnamesine www.milas.bel.tr adresinden ulaşabilecekleri bildirildi.